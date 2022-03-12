كيفية تقليل استخدام باقة الإنترنت خلال المكالمات الصوتية على واتس آب



يعد واتس آب هو أحد أكثر منصات المراسلة شيوعًا في جميع أنحاء العالم، وعلى الرغم من أن التطبيق يُستخدم بشكل أساسي للمراسلة، فقد استخدمه ملايين الأشخاص أيضًا للمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو.



ويعد النظام الأساسي المملوك لـ فيس بوك خيارًا مفضلًا من قبل العديد من المستخدمين لأنه من السهل جدًا الرد أو إجراء مكالمات جماعية على التطبيق، ومع ذلك، وتجدر الإشارة إلى أن الاتصال بالميزة يستخدم جزءًا أكبر من بيانات هاتفك المحمول مقارنة بالرسائل.



ووفقًا لتقرير قديم صادر عن Android Authority ، تستهلك مكالمات واتس آب الصوتية حوالي 720 كيلو بايت في الدقيقة، وعلى الرغم من أنه قد لا يبدو كثيرًا ، إلا أن استهلاك البيانات يمكن أن يرتفع أثناء المكالمات الطويلة ويمكن أن يكون له تأثير إذا كنت منخفضًا في حد البيانات اليومية.



ولمساعدتك في مثل هذه الحالات ، يقدم واتس آب ميزة يمكن أن تساعدك على تقليل استخدام بيانات الموبايل، ولمعرفة كيفية استخدام هذه الميزة ، يمكنك اتباع هذه الخطوات.



كيفية تقليل بيانات الجوال التي تستخدمها مكالمات واتس آب على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android

1. افتح تطبيق واتس آب على هاتف Android الذكي الخاص بك.

2. اضغط على أيقونة "النقاط الثلاث" في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

3. من القائمة، اضغط على الإعدادات.

4. اضغط على خيار "التخزين والبيانات".

5. قم بتشغيل التبديل بجوار استخدام بيانات أقل للمكالمات.



كيفية تقليل بيانات الهاتف المحمول التي تستخدمها مكالمات واتس آب على أجهزة Apple iPhone

1. افتح تطبيق واتس آب على جهاز Apple iPhone الخاص بك.

2. اضغط على خيار الإعدادات في الركن الأيمن السفلي من الشاشة.

3. من القائمة ، انقر فوق التخزين والبيانات.

4. ضمن قسم الشبكة ، قم بتشغيل مفتاح التبديل بجوار استخدام بيانات أقل للمكالمات.



على الرغم من أن مكالمات الفيديو تستخدم بيانات الموبايل ثم المكالمات الصوتية ، إلا أن واتس آب لا يحتوي حاليًا على أي ميزة لتقليل استخدام بيانات الجوال أثناء مكالمات الفيديو، وقد تضيف الشركة هذه الميزة في المستقبل حيث ستستخدم المكالمات بيانات الجوال أثناء استخدام اتصال 5G.

