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ثلاثية رونالدو تهدي مانشستر يونايتد الفوز 3-2 على توتنهام

13 آذار / مارس 2022 08:39

ثلاثية رونالدو تهدي مانشستر يونايتد الفوز 3-2 على توتنهام
ثلاثية رونالدو تهدي مانشستر يونايتد الفوز 3-2 على توتنهام

أحرز كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف ليقود مانشستر يونايتد للفوز 3-2 على توتنهام هوتسبير في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم في أولد ترافورد اليوم السبت.

ومنح رونالدو التقدم بهدف ليونايتد في الدقيقة 12 بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء من حوالي 20 مترا، لكن هاري كين أدرك التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 35.

وبعد ثلاث دقائق، أعاد المهاجم البرتغالي البالغ عمره 37 عاما تقدم أصحاب الأرض بعدما قابل كرة عرضية من جيدون سانشو، الذي كسر مصيدة التسلل، وسجل من مدى قريب.

وتعادل يونايتد في الدقيقة 72 بعدما سجل هاري مجواير قائد يونايتد بطريق الخطأ في مرماه بعد كرة عرضية من سيرجيو ريجيلون.

لكن رونالدو، الذي سدد كرتين أنقذهما الحارس هوجو لوريس بعد الاستراحة، حسم الانتصار بضربة رأس بعد ركلة ركنية نفذها أليكس تيليس قبل تسع دقائق من النهاية.

وتقدم يونايتد بنقطتين على أرسنال واستعاد المركز الرابع، لكن منافسه اللندني يملك أربع مباريات إضافية وسيلعب ضد ليستر سيتي يوم الأحد.

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