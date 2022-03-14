تيك توك تعقد صفقة مع أوراكل لتخزين البيانات

تقترب شركة تيك توك من التوصل إلى اتفاق مع شركة أوراكل لتخزين معلومات مستخدميها في الولايات المتحدة دون أن تتمكن الشركة الأم الصينية بايت دانس من الوصول إليها، وذلك على أمل معالجة المخاوف التنظيمية الأمريكية بشأن سلامة البيانات عبر تطبيق الفيديو القصير الشهير، وفقا لتقرير البوابة العربية للأخبار التقنية.

ويأتي الاتفاق بعد عام ونصف العام من إصدار لجنة الأمن القومي الأمريكية أمرًا لشركة بايت دانس بسحب تيك توك بسبب مخاوف من إمكانية نقل بيانات المستخدم الأمريكية إلى الحكومة الشيوعية في الصين. ولم يتم تنفيذ هذا الأمر بعد أن خلف جو بايدن دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة في العام الماضى، ولكن استمرت اللجنة المعروفة باسم لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، في إثارة مخاوف بشأن أمن البيانات في تيك توك التي تأمل بايت دانس الآن معالجتها.

وليس من الواضح ما إذا كانت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة قد تجد أن الشراكة مع أوراكل قد تحل مشكلات الأمن القومي التي حددتها.

وناقشت أوراكل الاستحواذ على حصة أقلية في المنصة الصينية في عام 2020، وذلك عندما كانت بايت دانس تحت ضغط الولايات المتحدة لبيع التطبيق.

وتخزن عملاقة الحوسبة السحابية جميع بيانات المستخدم الأمريكية الخاصة بالمنصة عبر خوادم بيانات أوراكل في إطار الشراكة الجديدة المقترحة.

ويتم حاليًا تخزين بعض بيانات تيك توك عبر خدمات جوجل السحابية التابعة لشركة ألفابت، ومن المفترض إنشاء فريق متخصص لإدارة البيانات مكون من مئات الأشخاص الذي يعملون كحراس لمعلومات المستخدم في الولايات المتحدة ويتألف الفريق من المهندسين وموظفي الأمن السيبرانى، وتناقش الشركات الهيكل الذي يعمل بموجبه هذا الفريق بشكل مستقل ولا يخضع لسيطرة أو إشراف تيك توك.

وتستكشف المنصة أيضًا شراكات مع شركات تكنولوجيا أخرى حول جدران الحماية وإجراءات الأمن السيبراني. تيك توك تأمل في معالجة المخاوف الأمريكية وقال المتحدث باسم المنصة: نواصل الاستثمار في أمن البيانات كجزء من عملنا العام للحفاظ على أمان مستخدمينا ومعلوماتهم.

وتعد تيك توك إحدى أشهر منصات التواصل الاجتماعي في العالم، مع أكثر من مليار مستخدم نشط على مستوى العالم. ويتم حاليًا تخزين معلومات المستخدمين الأمريكيين في مراكز بيانات في فرجينيا، مع نسخة احتياطية في سنغافورة. وكانت الولايات المتحدة تدقق بشكل متزايد في مطوري التطبيقات بشأن البيانات الشخصية التي يتعاملون معها، خاصة إذا كان بعضها يتعلق بأفراد الجيش أو المخابرات الأمريكية.

وتعد بايت دانس واحدة من أسرع الشركات الناشئة الصينية نموًا، وتمتلك مجمع الأخبار الرائد في البلاد، Jinri Toutiao، وكذلك نظير تيك توك الصيني Douyin.

وتدرس وزارة التجارة قواعد جديدة لمعالجة المخاطر الأمنية المحتملة من المنصة الصينية والتطبيقات الأخرى المملوكة لأجانب، وقد تجبر القواعد، إذا تم تبنيها، المنصة الصينية على الخضوع لتدقيق طرف خارجى، كما قد تجبرها على فحص التعليمات البرمجية المصدرية ومراقبة سجلات بيانات المستخدم.