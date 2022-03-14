صورة للتلسكوب هابل تظهر انفجارات حيوية لنجم شاب .. التفاصيل

تُظهر صورة هذا الأسبوع من تلسكوب هابل الفضائي النفاثات الدرامية والحيوية التي يطلقها نجم شاب، وتشكل بنية ضعيفة تسمى جسم هيربيغ-هارو.

وتُظهر الصورة الجسم HH34 الذي يقع على بعد 1250 سنة ضوئية في سديم الجبار Orion Nebula، وسديم الجبار (Orion Nebula) هو موقع لتكوين النجوم النشط ولأنه ساطع بدرجة كافية حتى يمكن رؤيته بالعين المجردة، فغالبًا ما تتم دراسته للتعرف على تكوين النجوم، وفقا لتقرير digitaltrend.

ويتشكل جسم Herbig-Haro عندما يقذف نجم شاب وحيوي بشكل خاص جزيئات من الغاز المتأين فى نفاثات ملحمية، وتنطلق هذه النفاثات عادةً من جوانب متقابلة للنجم لتضيء غازًا وغبارًا من حولها يتوهج بألوان جميلة، وهذه النفاثات قوية للغاية بحيث يمكنها السفر مئات الأميال في الثانية، مما يعني أنها تنتشر إلى ما بعد النجم وتشكل هذه الأشكال الطويلة الرفيعة التي يمكن رؤيتها من مسافات بعيدة.

كما يمكن أن تتغير هذه الأشياء بسرعة خلال فترات زمنية قصيرة أيضًا، تمامًا كما حدث هذا، وكتب علماء هابل: "يُنظر إلى أجسام هيربيغ-هارو على أنها تتطور وتتغير بشكل ملحوظ خلال بضع سنوات فقط، وهذا الكائن المحدد المسمى HH34 تم التقاطه سابقًا بواسطة Hubble بين عامي 1994 و 2007 ، ومرة ​​أخرى بتفاصيل رائعة في عام 2015."

وإذا نظرت إلى الصورة السابقة لـ HH34 التى تم التقاطها في عام 2015، يمكنك أن ترى كيف تغير الكائن في بضع سنوات منذ ذلك الحين، وتميل معظم الأجسام الفلكية مثل النجوم إلى التغيير على مدى آلاف السنين أو أكثر، لذا فإن رؤية جسم يتغير بسرعة كبيرة أمر نادر الحدوث.

ومن خلال النظر إلى أشياء مثل HH34 ، يمكن لعلماء الفلك التعرف على تكوين النجوم وتدفقات الطاقة التي يمكن أن تطلقها، وسيتم دراسة هذا الموضوع بعمق أكبر باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائى القادر على النظر من خلال سحب الغبار المحيطة بالنجوم المولودة حديثًا باستخدام أدوات الأشعة تحت الحمراء الخاصة به ، لمراقبة الأطفال حديثى الولادة عن قرب.