برشلونة ينذر الريال برباعية في أوساسونا بالدوري الإسباني

وجه برشلونة إنذارا شديدا لغريمه التقليدي ريال مدريد، قبل المواجهة المرتقبة بينهما يوم الأحد القادم في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب (سانتياغو برنابيو)، وذلك عقب فوزه الكبير 4 / صفر على ضيفه أوساسونا، اليوم الأحد، في المرحلة الثامنة والعشرين للمسابقة.



وارتفع رصيد برشلونة، الذي حقق فوزه الرابع على التوالي في البطولة، إلى 51 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على أتلتيكو مدريد (حامل اللقب)، صاحب المركز الرابع، المتساوي معه في نفس الرصيد، علما بأن البارسا مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، توقف رصيد أوساسونا، الذي تلقى خسارته الـ11 في البطولة هذا الموسم والثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة، عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.



ورغم الفوز الكبير، إلا أنه تحقق بأقل مجهود، لاسيما بعدما حسم برشلونة الأمور لصالحه منذ الدقائق الأولى، حيث كان بإمكان فريق المدرب تشافي هيرنانديز تسجيل المزيد لولا لجوء نجومه للاستعراض خاصة في الشوط الثاني.



وافتتح فيران توريس التسجيل للفريق الكتالوني في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، قبل أن يعود اللاعب ذاته ليهز الشباك مجددا في الدقيقة 21 من صناعة الفرنسي عثمان ديمبيلي.



وعاد ديمبيلي لصناعة الهدف الثالث الذي جاء عبر النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانغ في الدقيقة 27، ليساهم بعد ذلك في الهدف الرابع الذي أحرزه (البديل) ريكي بويج في الدقيقة .75



بهذا الفوز، حافظ برشلونة على سجله خاليا من الهزائم في 10 مباريات متتالية في مختلف المسابقات، حيث حقق خلالها 7 انتصارات و3 تعادلات.

ويأتي هذا الفوز الكبير ليمثل دفعة معنوية لبرشلونة قبل لقائه الهام مع مضيفه جالطة سراي التركي يوم الخميس القادم في إياب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي، حيث بات يتعين عليه الفوز على ملعب منافسه للاستمرار في المسابقة القارية، عقب تعادله بدون أهداف في لقاء الذهاب الذي جرى يوم الخميس الماضي بملعب (كامب نو)، الذي استضاف لقاء اليوم.



كما يستعد برشلونة للخروج لملاقاة مضيفه ريال مدريد في المرحلة المقبلة بالدوري الإسباني، حيث يسعى لتحقيق انتصاره الأول على منافسه التقليدي بعد غياب دام أكثر من 3 أعوام، حيث يعود آخر فوز له على الفريق الأبيض إلى 2 آذار/مارس 2019، بالعاصمة الإسبانية مدريد



وخلال اللقاءات الستة الأخيرة التي جرت بين الفريقين بجميع البطولات، حقق الريال 5 انتصارات مقابل تعادل وحيد.



بدأ اللقاء بهجوم من جانب برشلونة، فيما شهدت الدقيقة العاشرة الفرصة الأولى في اللقاء لمصلحة الفريق الكتالوني عن طريق عثمان ديمبيلي، الذي سدد من على يمين منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر.



وحصل برشلونة على ركلة جزاء في الدقيقة 13، بعدما تعرض جافي للإعاقة داخل منطقة جزاء أوساسونا من جانب ناتشو فيدال، مدافع الضيوف، لينفذ فيران توريس الركلة بنجاح، بعدما وضع الكرة قوية زاحفة على يسار سيرخيو هيريرا، حارس مرمى أوساسونا، الذي ارتمى في الجهة المقابلة، محرزا هدفا لأصحاب الأرض في الدقيقة .14



واستغل برشلونة حالة الارتباك التي عانى منها لاعبو أوساسونا عقب الهدف الأول، ليعود توريس لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة .21

وتلقى توريس تمريرة بينية من عثمان ديمبيلي، لينفرد على إثرها بالمرمى، مستغلا سوء تمركز لاعبي أوساسونا، ليضع الكرة من بين قدمي هيريرا، الذي خرج من مرماه لملاقاته، وتعانق الشباك.



وكاد توريس أن يضيف ثالث أهدافه خلال اللقاء في الدقيقة 23، بعدما قاد هجمة عنترية لبرشلونة، راوغ خلالها الدفاع بمهارة، قبل أن يسدد من على حدود المنطقة، غير أن الكرة اصطدمت بقدم أحد المدافعين لتمر بجوار القائم الأيسر وتتحول لركنية لم تستغل.

وواصل ديمبيلي تألقه، بعدما صنع الهدف الثالث لبرشلونة، الذي سجله أوباميانغ في الدقيقة 27 .



ومرر الجناح الفرنسي كرة عرضية متقنة من الناحية اليمنى، قابلها المهاجم الجابوني بتسديدة مباشرة من داخل المنطقة، واضعا الكرة على يسار هيريرا، وتسكن الشباك.

هدأ إيقاع المباراة نسبيا، بعد اطمئنان لاعبي برشلونة المبكر على تحقيق الفوز، حيث انحصر اللعب في منتصف الملعب في الدقائق المتبقية للشوط الأول، الذي انتهى بتقدم الفريق المضيف 3 / صفر.

حافظ برشلونة على نشاطه الهجومي مع بداية الشوط الثاني، وأضاع أوباميانج فرصة تسجيل هدف آخر في الدقيقة 50، حينما تلقى تمريرة عرضية من الجانب الأيمن عبر ديمبيلي، ليسدد مباشرة من داخل المنطقة، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر مباشرة.



وأحرز جيرارد بيكيه هدفا لبرشلونة في الدقيقة 54، لكن سرعان ما تم إلغاؤه بداعي وقوعه في مصيدة التسلل، فيما طالب لاعبو برشلونة بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 67، إثر سقوط بيدري في منطقة الجزاء، لكن الحكم أشار لاستمرار اللعب.



وانطلق ديمبيلي بالكرة من الناحية اليمنى حتى وصل بها بمجهود فردي إلى منطقة الجزاء في الدقيقة 68، قبل أن يسدد قذيفة صاروخية لكن هيريرا أبعد الكرة لركنية لم تسفر عن شيء.



ولم تمر سوى دقيقة واحدة، حتى سدد خوردي ألبا تصويبة زاحفة، كان لها حارس أوساسونا بالمرصاد.



وجاءت الدقيقة 75 لتشهد الهدف الرابع لبرشلونة عن طريق ريكي بويج، بعد دقائق قليلة من نزوله إلى أرض الملعب، قادما من مقاعد البدلاء.



وتلقى بويج تمريرة من الناحية اليمنى عن طريق ديمبيلي، ليسدد مباشرة من خارج المنطقة، لكن هيريرا تصدى للكرة قبل أن ترتد منه وتصل لبويج من جديد، ليراوغ الحارس بمهارة، قبل أن يضع الكرة داخل الشباك.



وكاد البديل الآخر ممفيس ديباي أن يضيف هدفا خرافيا لبرشلونة في الدقيقة 82، عندما تابع تمريرة من الناحية اليمنى، ليسددها بـ(عقب القدم)، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن مباشرة، وينتهي اللقاء بفوز سهل لبرشلونة 4 / صفر على أوساسونا.

(د ب أ)