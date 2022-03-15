بنزيما يقود ريال مدريد لعبور مايوركا بثلاثية وتعزيز صدارة الليجا

حقق فريق ريال مدريد فوزا غاليا على مضيفه ريال مايوركا، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين، على ملعب "إيبيروستار"، فى ختام منافسات الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري الإسباني.

ريال مدريد ضد مايوركا

أحرز فينيسيوس جونيور الهدف الأول لصالح ريال مدريد في الدقيقة 55 من زمن المباراة.

وأضاف كريم بنزيما الهدف الثانى للفريق الملكى عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 77 من زمن المباراة، ثم واصل المهاجم الفرنسي تألقه بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 82.



وجاء تشكيل ريال مدريد ضد مايوركا، كالتالى..

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ميندي - ألابا - ناتشو – فاسكيز.

خط الوسط: كروس - كاسميرو – فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - بنزيما – رودريجو.

ويحتل فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن إشبيلية الوصيف برصيد 55 نقطة، فيما يأتي ريال مايوركا في المركز الـ 16 برصيد 26 نقطة.

وواصل ريال مدريد سلسلة انتصاراته في الدوري الإسباني أمام ريال مايوركا، بعد الفوز في 3 جولات متتالية على كل من ديبورتيفو ألافيس ورايو فاليكانو وريال سوسيداد بالترتيب.