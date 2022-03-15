ريال مدريد يفشل في اختراق دفاع مايوركا بالشوط الأول بالدوري الإسباني

حسم التعادل السلبى الشوط الأول من مواجهة فريق ريال مدريد ومضيفه ريال مايوركا، فى المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب "إيبيروستار"، فى ختام منافسات الجولة الـ28 من مسابقة الدوري الإسباني، وفشل الفريق الملكى فى هز الشباك خلال الفرص التى أتيحت فى الـ45 دقيقة الأولى من اللقاء.

وجاء تشكيل ريال مدريد ضد مايوركا، كالتالى:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ميندي - ألابا - ناتشو – فاسكيز.

خط الوسط: كروس - كاسميرو – فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - بنزيما – رودريجو.

ويحتل فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن إشبيلية الوصيف برصيد 55 نقطة، فيما يأتي ريال مايوركا في المركز الـ16 برصيد 26 نقطة.

ويخوض فريق ريال مدريد مباراة مايوركا كامل العدد، حيث يمتلك الإيطالي كارلو أنشيلوتي قائمة كاملة خالية من الغيابات، من أجل حصد الثلاث نقاط من معقل الأخير في "إيبيروستار".

ويتطلع ريال مدريد لمواصلة الانتصارات في الدوري الإسباني أمام ريال مايوركا، بعد الفوز في 3 جولات متتالية على كل من ديبورتيفو ألافيس ورايو فاليكانو وريال سوسيداد بالترتيب.

يواصل ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني، اليوم، بعد ملحمة أوروبية أطاح فيها بفريق باريس سان جيرمان من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعبه "سانتياجو برنابيو"، وأمام أعين جماهيره.

فاز ريال مدريد على باريس سان جيرمان بثلاثية مقابل هدف في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتأهل إلي الدور ربع النهائي من المسابقة القارية.