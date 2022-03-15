تليجرام يحصل على مميزات جديدة.. تعرف على أبرزها



طرح Telegram Messenger العديد من الميزات الجديدة، بما في ذلك البث المباشر مع تطبيقات أخرى، حيث أن الأدوات الجديدة الأخرى هي مدير تنزيل محسّن، وميزات أفضل لمشاركة المستندات، وقائمة مرفقات جديدة بإمكانيات فريدة لإدارة الملفات والمزيد.



فمع التحديث الأخير، أضاف Telegram ميزة جديدة إلى قدرته الحالية على دعم بث الفيديو المباشر مع عدد غير محدود من المشاهدين في المجموعات والقنوات، ويمكن للمستخدمين الآن البث من أدوات البث مثل OBS Studio و XSplit Broadcaster - لإضافة تراكبات وتخطيطات متعددة الشاشات بسهولة، وتحويل أي قناة Telegram إلى محطة تلفزيونية احترافية.



وقالت الشركة "هذه الميزة الجديدة ستكون مفيدة للمدونين المحترفين والصحفيين الذين يستخدمون بشكل متزايد البث المباشر من Telegram للوصول إلى مشتركيهم"، ويدعم Telegram مشاركة الملفات حتى 2 جيجابايت لكل ملف منذ عام 2020.



ومع التحديث الأخير، ستظهر أيقونة جديدة الآن في شريط البحث، عندما يتم تنزيل الملفات بنشاط، ويمكن للمستخدمين النقر فوق الرمز أو الانتقال إلى علامة التبويب "التنزيلات" في "بحث" لعرضها وإدارتها - قم بإيقاف جميع التنزيلات أو العناصر الفردية مؤقتًا واستئنافها، وحدد واحدًا لزيادة أولويته أو عرضه في الدردشة.



ويمكن للمستخدمين أيضًا إدارة ومعاينة الألبوم الخاص بهم قبل إرسال صور متعددة، وتتيح قائمة المرفقات الجديدة للمستخدمين إعادة ترتيب الوسائط المحددة أو إزالتها، وعلاوة على ذلك، تعرض علامة التبويب الملفات المحدثة الملفات المرسلة مؤخرًا وتسمح للمستخدمين بالبحث عنها بالاسم.



وقال Telegram: "الوضع الليلي الفريد يمنح اللوحات والرؤوس تأثير شفافية خفية مما يسمح لخلفيات الدردشة والملصقات والوسائط بالتألق أثناء قيام المستخدم بالتمرير".



