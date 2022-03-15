واتس آب يعمل على تصميم جديد لمستخدمى أيفون



كشف تقرير حديث أن واتس آب يختبر تصميمًا جديدًا لقسم معلومات الاتصال لمستخدمي أبل أيفون، ووفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo ، بدأت منصة المراسلة المملوكة لشركة فيس بوك في طرح تحديث تجريبي جديد لأجهزة أيفون.



وتعد واجهة المستخدم المعاد تصميمها جزءًا من التحديث التجريبي الذي يجعل إصدار التطبيق يصل إلى 2.22.6.73، وإذا تذكرنا، فقد طرح WhatApp واجهة مستخدم مماثلة لقسم الاتصال للحصول على معلومات العمل في تحديث سابق.



ويكشف التقرير أيضًا أنه على الرغم من أن قسم معلومات الاتصال المعاد تصميمه هو جزء من التحديث التجريبي، إلا أن بعض مستخدمي iOS قادرون على رؤية واجهة المستخدم التي تم تجديدها بعد تثبيت أحدث إصدار مستقر، يشير هذا إلى أن الشركة لن تستغرق الكثير من الوقت لإحضار واجهة المستخدم الجديدة في تحديث مستقر.



وحسب لقطة الشاشة التي تمت مشاركتها في التقرير، فإن الواجهة المعاد تصميمها هي نفسها التي تظهر في معلومات حسابات الأعمال، تتضمن الواجهة أيضًا اختصارًا جديدًا لرسالة البحث.



أما الاختلاف الوحيد بين قسم معلومات العمل وقسم معلومات الاتصال هو رؤية تحديثات الحالة، وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، يمكنك عرض تحديثات الحالة التي تشاركها الشركات في قسم المعلومات، ومع ذلك، لا يمكنك فعل الشيء نفسه في قسم معلومات الاتصال.



ويعمل WhatsApp أيضًا على واجهة مكالمات صوتية جماعية جديدة لمستخدمي iOS، وتم العثور بالفعل على مراجع لتغيير التصميم في التحديثات التجريبية السابقة لمستخدمي iOS و Android.



ويكشف التقرير أن المنصة تضيف أشكالًا موجية صوتية لجميع المشاركين أثناء مكالمة جماعية، وتتشابه أشكال الموجات الصوتية مع تلك التي تظهر في الملاحظات الصوتية، مع ملاحظة أن التغييرات في التصميم ضئيلة للغاية ولكنها توفر مظهرًا متجددًا للصفحة.



ويشير التقرير أيضًا إلى أن التصميم الجديد يتم طرحه لعدد قليل من مختبري الإصدار التجريبي من iOS حاليًا، لكن النظام الأساسي سوف يوسع نطاقه ليشمل المزيد من المستخدمين في الأسابيع المقبلة.



