وست هام يُقصى إشبيلية من الدوري الأوروبي بثنائية.. فيديو

تأهل فريق وست هام يونايتد الإنجليزي لربع نهائي الدوري الأوروبي، بعد فوزه على ضيفه فريق إشبيلية الإسباني بثنائية نظيفة، بعد امتداد المباراة للأشواط الإضافية، عقب نهاية الوقت الأصلى للمباراة بتفوق الفريق الإنجليزي بهدف نظيف، وهى نتيجة مباراة الذهاب لمصلحة الفريق الأندلسي، والتى جمعتهما مساء الخميس على الملعب "الأولمبى" فى العاصمة الإنجليزية لندن، فى إياب دور الـ 16.

وتقدم وست هام بالهدف الأول عن طريق اللاعب توماس سوتشيك فى الدقيقة 39، من ضربة رأسية سكنت على يمين يايسين بونو حارس إشبيلية.

وسجل الأوكرانى اندريه يامولنكو هدف الفريق الإنجليزي الثانى فى الدقيقة 112 من الوقت الإضافى، بعد متابعته لكرة مرتدة من حارس الفريق الأندلسي.

وتسحب قرعة دور ربع نهائي الدوري الأوروبي ظهر اليوم الجمعة، في مدينة نيون السويسرية، بمشاركة الأندية الثمانية المتأهلة.

وتقام مباراة ذهاب دور الثمانية في الدوري الأوروبي يوم الخميس 7 ابريل المقبل، على أن تقام مباريات الإياب يوم 14 من نفس الشهر.