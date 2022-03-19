كيف تكتب بخط "غامق" أو "مائل" على واتس آب.. خطوات



يتيح لك واتس آب تنسيق النص داخل رسائلك، فعلى الرغم من أن النظام الأساسي المملوك لـفيس بوك لا يدعم الخطوط المخصصة، إلا أنه يوفر خيارات متنوعة يمكن أن تساعد المستخدمين على تنسيق النص داخل الرسالة لجعلها أكثر فائدة وسهلة الفهم.



وتشمل الخيارات التي يقدمها واتس آب - Bold و Italic وStrikethrough و Monospace، وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تمكين الميزة افتراضيًا ولا يوفر النظام الأساسي خيارًا لتعطيل الميزة.



خيار التنسيق متاح لجميع المستخدمين، إذا كنت تريد معرفة كيفية جعل النص غامقًا أو مائلًا على واتس آب، فيمكنك اتباع الخطوات التالية:



1. افتح تطبيق واتس آب على هاتفك الذكي.

2. اضغط على الدردشة الفردية أو الدردشة الجماعية حيث ترغب في إرسال نص غامق أو مائل.

3. اضغط على مربع الدردشة أسفل الشاشة واكتب الرسالة التي تريد إرسالها.

4. اضغط مع الاستمرار على الكلمة التي تريدها بخط غامق أو مائل، إذا كنت تريد تحديد سطر كامل أو فقرة، يمكنك استخدام المقابض لضبط التحديد.

5. من النافذة المنبثقة ، اضغط على BIU.

6. اضغط على غامق أو مائل.

7. أرسل الرسالة.



بالنسبة لمستخدمي أندرويد الذين لا يمكنهم رؤية خيار BIU في النافذة المنبثقة بعد تحديد النص ، يمكنك جعل النص غامقًا أو مائلًا بطريقة مختلفة، فلجعل رسالتك مائلة ، ضع شرطة سفلية على جانبي النص.

فعلى سبيل المثال _text_. لجعل رسالتك غامقة ، ضع علامة النجمة على جانبي النص مثل * نص *.



