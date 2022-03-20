4 حيل من آبل على هاتف أندرويد.. تعرف عليها

بدأت أجهزة آيفون وأندرويد التابعة لشركة آبل في التوافق باستخدام أربع حيل ذكية على الأقل، فعلى الرغم من العلاقة المتوترة أصبح الهاتفان أكثر توافقًا مع الميزات الجديدة التي تعمل على تحسين الاتصال بين الأجهزة ومن ضمنها ميزة الرسائل Tapback التي توفر طريقة سريعة وسهلة للرد على رسالة.

كانت Tapbacks متاحة منذ إصدارها بالتزامن مع iOS 10 في عام 2016.

سواء كان المقصود منها الإشارة إلى الإثارة بعلامة تعجب مزدوجة أو وضع ظلال ناعمة على علاقة بإبهام لأعلى، فإن Tapbacks هي جزء من الخطاب الرقمي لمستخدمي آيفون حسبما نقل موقع ذا صن.

عندما يستجيب مستخدم آيفون لمستخدم أندرويد باستخدام Tapback ، فإنه سيصطدم بخلاصة مستخدم أندرويد برسالة منفصلة غير منطقية.

أعلنت جوجل أن معالج أندرويد سوف يترجم Tapback الخاص بشركة آبل إلى رمز تعبيري دقيق مرفق بالجزء السفلي الأيمن من الرسالة.

بالإضافة إلى تسهيل ميزة ردود الفعل ، تقدم Google تبادل فيديو عالي الجودة إلى الرسائل بين الأجهزة.

تشتهر مقاطع الفيديو المرسلة إلى مستخدم آيفون من هاتف أندرويد بأنها ضبابية ، ويجادل موقع TechCrunch بأن إبقائه على هذا النحو هو استراتيجية متعمدة من آبل لإبقاء العملاء ينفقون iMoney على منتجاتهم iProducts.

لا يدعم iPhone خدمات الاتصال الغنية (RCS) ، وهي سليل الرسائل القصيرة المشفرة والمدعومة بالواي فاي بشكل أفضل.

هذا هو ما يحول الرسائل من غير أجهزة iPhone إلى محادثات خضراء بدلاً من اللون الأزرق ، ويجعل مقاطع الفيديو المشتركة من غير أجهزة iPhone منخفضة الدقة.

لكن جوجل تعمل على جلب صور إلى نظام المراسلة بحيث يمكن مشاركة رابط الفيديو وعرضه بدقة عالية حتى لو كان تبادلًا عبر الأجهزة.

يعمل أندرويد أيضًا على محاكاة ميزة التنبيه الخاصة بـ iPhone ، والتي تعيد إخطار المستخدمين برسالة لم يردوا عليها.

بينما يصدر آيفون رنينًا مرة أخرى إذا لم يتم فتح الرسالة بعد دقيقتين، فإن أندرويد سيذكر المستخدمين بـ "الرسائل التي ربما نسيت الرد عليها" أو "الرسائل التي قد تحتاج إلى متابعتها".

يمكن لنظام أندرويد الآن تشغيل مقاطع فيديو يوتيوب على نظام المراسلة، واستبدال عنوان URL الطويل المقترن بصورة مصغرة غامضة.

يتمتع مستخدمو آيفون منذ فترة طويلة بالقدرة على مشاهدة مقاطع فيديو يوتيوب كاملة دون مغادرة تطبيق iMessage.