تفاصيل أول سيارة أجرة طائرة فى العالم

كشفت شركة هندسية عن أول سيارة أجرة طائرة في العالم ذات أربعة مقاعد، ويمكن استخدامها في غضون خمس سنوات فقط، ومن المقرر إطلاق طراز AM NEXT من AeroMobil، وهو النموذج الثاني من نصف السيارة ونصف المركبة الخفيفة الذى سينطلق في عام 2027، وإنه قادر على التحويل بين الأوضاع في أقل من ثلاث دقائق.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تأمل الشركة أن توفر خدمة النقل الجوي للسفر لمسافات تتراوح من 100 إلى 500 ميل بين المدن الكبرى.



وقالت الشركة، إن الركاب سيكونون قادرين على الاستمتاع بالراحة للمقعد الفردي أو العمل، أو اللعب، أو مجرد الاستمتاع بالمنظر، ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل حول تكلفة التاكسي الطائر أو الأسعار التي سيتم فرضها على الركاب.



وتعد AM NEXT هي متابعة لسيارة AeroMobil 4.0 الطائرة، والتي تم الكشف عنها لأول مرة في معرض باريس الدولي للطيران الذي أقيم في مطار باريس لو بورجيه، في يونيو 2017.



وكانت صُممت هذه السيارة لتكون مركبة شخصية فاخرة ذات مقعدين يمكنها الطيران بسرعة قصوى تبلغ 223 ميلاً في الساعة (360 كم / ساعة)، وسرعتها القصوى على الطريق هي 99 ميلاً في الساعة (160 كم/ ساعة)، ويحتاج المالكون أيضًا إلى رخصة طيار لاستخدامها في الجو.



قال باتريك هيسل، الرئيس التنفيذي لشركة AeroMobil: "يسعدنا الإعلان عن النموذج الثوري الثاني للسيارة الطائرة الحقيقية لشركة AeroMobil".



تهدف الشركة، من خلال سياراتها الطائرة، إلى جعل النقل الشخصي أكثر كفاءة من خلال تقديم خيار النقل على الطريق أو في السماء، ووضع حد للاختناقات المرورية إلى الأبد.



قالت شركة AeroMobil، إن تقنية السيارة الطائرة الخاصة بها تستخدم البنية التحتية الحالية، وتناسب أنظمة السيارات والطيران الحالية، ولديها نطاق أكبر بكثير من مركبة eVTOL (الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائي).



وتعد سياراتها هي نتاج أكثر من 10 سنوات من البحث والتطوير من جانب فريق من المهندسين والمصممين من صانعي السيارات الفخمة.