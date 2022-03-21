كيفية توثيق حساباتك المختلفة بـ"العلامة الزرقاء"

إذا كنت مستخدمًا متعطشًا لمنصات التواصل الإجتماعي، فمن المحتمل أنك فكرت في التحقق من هويتك أو ما يعرف بالحصول علي "العلامة الزرقاء"، حيث تمنح المنصات مثل تويتر وInstagram وFacebook وTikTok بعض المستخدمين "فحوصات" للإشارة إلى التحقق من هوية صاحب الحساب.

كيفية التحقق من حساباتك

من أجل التحقق من حقيقة المستخدمين ، يجب أن يكون حسابهم أصليًا ، ومكتملًا بالسيرة الذاتية ، والحساب الوحيد من نوعه، والبارز (حساب به عدد كبير من المتابعين)، وعادةً ما تشمل الحسابات التي تم التحقق منها الشركات والعلامات التجارية والشخصيات العامة والمشاهير / فناني الترفيه.

وإذا كنت تعتقد أنك تستوفي المعايير وتريد أن تجرب يدك ، فقد حددنا العملية أدناه.

كيفية التحقق على تويتر

يمكنك في الواقع تقديم طلب للتحقق على تويتر ، بافتراض أن حسابك يلبي معايير نشاط تويتر.

أولاً ، انتقل إلى إعدادات حسابك وانقر على "طلب التحقق".

بعد ذلك، حدد الفئة الصحيحة التي تصف حسابك ، ثم أضف المعلومات ذات الصلة ، مثل موقع ويب.

بمجرد القيام بذلك، تحتاج إلى التحقق من هويتك من خلال تقديم عنوان بريد إلكتروني رسمي أو موقع ويب أو بطاقة هوية صادرة عن جهة حكومية.

أخيرًا، انقر فوق "إرسال" وانتظر رد تويتر.

كيفية التحقق على Instagram و Facebook

نظرًا لأن كل من Instagram وFacebook مملوكان لشركة Meta، فإن عملية التحقق هي نفسها لكلا النظامين الأساسيين.

أولاً: تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حسابك على Instagram أو Facebook ، ثم الانتقال إلى الإعدادات الخاصة بك.

بعد ذلك، تحتاج إلى النقر فوق الحساب، ثم على طلب التحقق.

بمجرد القيام بذلك ، أدخل اسمك بالكامل وقدم نموذج التعريف المطلوب (مثل بطاقة هوية تحمل صورة صادرة عن الحكومة أو مستندات العمل الرسمية).

بعد ذلك، ما عليك سوى اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

كيفية التحقق على TikTok

على عكس الأنظمة الأساسية الأخرى، لا يسمح TikTok للمستخدمين بالتقدم للحصول على شارات التحقق.

بدلاً من ذلك ، يبحث فريق TikTok عن الحسابات التي يعتبرها جديرة بالتحقق ثم يمنحها لهم بعد موافقتهم.

ويبدو أن التطبيق يمنح التحقق إلى الشخصيات العامة والمشاهير والعلامات التجارية والناشرين وكبار منشئي المحتوى على الموقع.

إذا تم اختيارك، فربما تحتاج إلى اعتبار نفسك واحداً من القلائل المحظوظين.