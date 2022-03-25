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آثار ضارة لنظام كيتو الغذائي يجب الانتباه إليها

25 آذار / مارس 2022 07:11

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من بين الحميات الغذائية المختلفة لإنقاص الوزن، تأتى حمية الكيتو واحدة من أبرزها، والتى تعتمد على نظام  منخفض من  الكربوهيدرات.بعض أنواع حمية الكيتو تعتبر قياسية ومنها  النظام الغذائي الكيتون المستهدف، والنظام الغذائي الكيتوني الدوري، والنظام الغذائي الكيتون عالي البروتين. على الرغم من الفوائد ، إلا أن هناك بعض المخاطر المرتبطة بهذا النظام الغذائي. تُعرف الآثار الضارة لنظام كيتو الغذائي أيضًا باسم أنفلونزا الكيتو. ومع ذلك يمكن التغلب على أوجه القصور هذه، وفقا لموقع healthline 

الآثار الجانبية للكيتو

فيما يلي بعض الآثار الجانبية الشائعة لنظام كيتو الغذائي:

تغيرات في المزاج:

 أثناء اتباع نظام غذائي ، يمكن أن تؤثر تقلبات الوزن على الصحة العقلية. علاوة على ذلك ، يمكن أن يؤدي انخفاض تناول الكربوهيدرات إلى تغيرات هرمونية ويؤثر على الحالة المزاجية بشكل كبير.

رائحة الفم الكريهة:

بسبب إنتاج الكيتون كمنتج ثانوي ، يمكن أن يتسبب نظام كيتو الغذائي في الوصول إلى معطرات الفم، إنه رديء كما يبدو ولكن يمكن التغلب عليه باتباع خطوات لتنظيم رائحة الفم.

الإرهاق: 

عند اتباع نظام غذائي ، من المهم للغاية التأكد من أن لديك الطاقة اللازمة ليومك. ومع ذلك ، يمكن أن تؤثر الحالة الكيتونية على صحتك الجسدية، يمكن أن يؤدي فقدان الطاقة هذا إلى زيادة الرغبة الشديدة في تناول الطعام والماء.

مشاكل الجهاز الهضمي:

قد لا يكون نظام كيتو الغذائي هو الأكثر ملاءمة للمعدة ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإمساك والإسهال وما إلى ذلك. لذلك ، عند اتباع نظام كيتو الغذائي ، تأكد من اتخاذ خطوات للحفاظ على الانزعاج الهضمي.

انخفاض الأداء:

قد لا يكون انخفاض الطاقة هو الحالة المثالية لتحقيق الأداء الأمثل، يمكن أن يتسبب نظام كيتو الغذائي في حالة من التعب ، مما يؤدي إلى انخفاض الأداء وانخفاض الإنتاجية.

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