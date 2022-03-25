وكالة الرأي الفلسطينية المرور: إصابة متوسطة في 12 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية هيئة المعابر تنشر إحصائية حركة معبر رفح الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية طالع جدول خطباء المساجد بغزة اليوم الجمعة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابًا من شمال رام الله المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية الآلاف يؤدون صلاة الفجر بالأقصى استجابة لدعوات "فجر يوم الأرض" وكالة الرأي الفلسطينية مؤسسة MESA تصوت لصالح حركة مقاطعة اسرائيل وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تنظم قرعة بطولة "الحرية للأسرى" الرمضانية للشركات وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يلتقي وزير الشباب والرياضة التركي وكالة الرأي الفلسطينية إنستجرام تضيف ميزتين لإعادة العرض الزمنى العكسى وكالة الرأي الفلسطينية جوجل تعيد تنسيق التحديثات لتسهيل العثور على الصور والألبومات
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

تويتر يوسع عمليات بحث DM لتسهيل الحصول على محادثات دقيقة

25 آذار / مارس 2022 07:12

11
11

يقوم Twitter بتوسيع عمليات بحث DM لمساعدتك فى العثور على المحادثة الدقيقة التى تبحث عنها، وفقا لتقرير engadged. 

ويتيح لك تطبيق الوسائط الاجتماعية الآن استخدام شريط البحث في صندوق الوارد الخاص بـ DM للعثور على رسائل محددة، وذلك عن طريق اكتب كلمة رئيسية أو اسمًا ، واختر علامة التبويب "الرسائل" وستظهر لك أي رسائل ذات صلة ، بما في ذلك الرسائل القديمة.

ولم تذكر الشركة الأنظمة الأساسية التي تدعم الميزة حتى كتابة هذه السطور ، وكان بإمكاننا البحث عن أشخاص أو مجموعات فقط على الويب.

وقدم Twitter عمليات بحث DM في عام 2019 وعندما أصبحت متاحة لمستخدمي تطبيقات iOS، ولم تصل هذه الميزة إلى Android حتى عام 2021 ، ولكن Twitter قدم نسخة مطورة سمحت بالبحث فى سجلك الكامل بدلاً من مجرد سلاسل الرسائل الحديثة. 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مؤسسة "الياسين الدولية" تحصل على عضوية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟