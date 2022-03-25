تويتر يوسع عمليات بحث DM لتسهيل الحصول على محادثات دقيقة

يقوم Twitter بتوسيع عمليات بحث DM لمساعدتك فى العثور على المحادثة الدقيقة التى تبحث عنها، وفقا لتقرير engadged.

ويتيح لك تطبيق الوسائط الاجتماعية الآن استخدام شريط البحث في صندوق الوارد الخاص بـ DM للعثور على رسائل محددة، وذلك عن طريق اكتب كلمة رئيسية أو اسمًا ، واختر علامة التبويب "الرسائل" وستظهر لك أي رسائل ذات صلة ، بما في ذلك الرسائل القديمة.

ولم تذكر الشركة الأنظمة الأساسية التي تدعم الميزة حتى كتابة هذه السطور ، وكان بإمكاننا البحث عن أشخاص أو مجموعات فقط على الويب.

وقدم Twitter عمليات بحث DM في عام 2019 وعندما أصبحت متاحة لمستخدمي تطبيقات iOS، ولم تصل هذه الميزة إلى Android حتى عام 2021 ، ولكن Twitter قدم نسخة مطورة سمحت بالبحث فى سجلك الكامل بدلاً من مجرد سلاسل الرسائل الحديثة.