جوجل تعيد تنسيق التحديثات لتسهيل العثور على الصور والألبومات

أعلنت جوجل أنها ستدخل تغييرًا في التخطيط لأحد منتجاتها صور Google وهي المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يتيح للمستخدمين تخزين الصور ومقاطع الفيديو ومشاركتها وعرضها وتحريرها ، مما يساعدك بشكل أساسي على إدارة ملفات الوسائط الخاصة بك. ومع ذلك فإن الشركة تعيد تصميم التنسيق لتسهيل العثور على الصور والألبومات التي تبحث عنها في المكتبة ومشاركة علامات التبويب.

سيؤدي هذا التحديث إلى تحويل تخطيط علامة التبويب الحالي الذي يتكون من مزيج من الصور والألبومات والمجلدات إلى شبكة أو عرض قائمة يمكن للمستخدمين الفرز من خلالها حسب الفئات.

وفي الوقت نفسه ستشتمل علامة التبويب مشاركة الصور الآن على تغييرات طفيفة، وقد أنشأت الشركة أقسامًا لمشاركة الشركاء والألبومات المشتركة والمحادثات. تقول جوجل أنه مع وجود أقسام أكثر تحديدًا، سيكون من الأسهل العثور على الصور ومقاطع الفيديو المشتركة وعرضها وإدارتها.

ستصل التغييرات التي يتم إجراؤها على علامة تبويب المشاركة إلى Android في غضون أسبوع ولكن في تاريخ لاحق لنظام iOS. ومن المقرر أيضًا ظهور ميزة جديدة رائعة في تطبيق الصور.

يقال إن هذه الميزة الرائعة مخصصة لاستيراد صورك من مواقع خارج النظام الأساسي مثل خدمات تخزين الصور ، والتحميلات مباشرة من الكاميرا ، بالإضافة إلى رقمنة الصور المادية والأفلام. ولكن بالطبع للوصول إلى هذه الميزات الرائعة ، يجب أن يكون لدى المرء مساحة تخزين كبيرة على صور Google (أو قريب منها) ، حيث أنهت الشركة رسميًا التخزين غير المحدود المجاني العام الماضي. بالإضافة إلى الميزة الرائعة ، تقدم جوجل إلى الصور اختصارًا سيكون موجودًا في الجزء العلوي من شبكة الصور الرئيسية الخاصة بك والتي تنقلك مباشرة إلى لقطات الشاشة الخاصة بك - مع استبعادها من عملية النسخ الاحتياطي.

بمعنى آخر تعمل صور Google أيضًا على تعديل كيفية إدارتها لقطات الشاشة، نظرًا لأن لقطات الشاشة لن ​​يتم نسخها احتياطيًا أو تضمينها مع الذكريات، فقد يكون العثور عليها أمرًا صعبًا.

في الواقع، من الجيد جدًا أن تقدم شركة البحث العملاقة ميزة تقر في النهاية بحقيقة أن لقطات الشاشة لا تحتاج حقًا إلى النسخ الاحتياطي وتساعدك على الوصول إليها بشكل أسرع وأسهل. تمت إضافة "مجموعة من الاقتراحات السياقية" قريبًا إلى Android والتي ستجعل كتابة نص أو اقتصاص أو بحث أو نسخ نص من لقطة شاشة أمرًا ممكنًا ويجعل البحث باستخدام Google Lens عند عرض لقطة شاشة أكثر قابلية للاستخدام.

أكدت جوجل مؤخرًا أنها توفر للمستخدمين القدرة على حذف آخر 15 دقيقة من سجل البحث على تطبيق Android الخاص بها ، وهي ميزة موجودة منذ فترة طويلة لتطبيق iOS. هذا تأكيد على أن عملاق البحث يبحث باستمرار عن طرق لتحسين تجربة الكثير من المستخدمين.