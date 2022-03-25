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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

إنستجرام تضيف ميزتين لإعادة العرض الزمنى العكسى

25 آذار / مارس 2022 07:14

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أعلن إنستجرام أنه يضيف وضعين جديدين يغيران طريقة عمل الخلاصة الرئيسية ، ويعيدان العرض الزمني العكسي الذي طال انتظاره. تطلق الشركة على الوضعين الجديدين "متابعة" و "المفضلة" ، وتقول إنهما مصممان "لمنحك مزيدًا من الخيارات والتحكم فيما تراه" أثناء استخدام التطبيق (أي يتيح لك تجنب أشياء مثل المشاركات المقترحة و الفرز الخوارزمي على أساس من وماذا يعتقد التطبيق أنك تحب).

يقول إنستجرام إنه سيستمر في صنع الخلاصة الرئيسية حتى أقل من الخط يوضح إنستجرام أيضًا وضع المفضلة في إعلانه - بشكل أساسي ، ستتمكن من تمييز ما يصل إلى 50 حسابًا بنجمة ، وستظهر المشاركات منها أعلى في خلاصتك الرئيسية.

ستتمكن أيضًا من عرض هذه المنشورات في موجز "المفضلة" المنفصل ، والذي يقول إنستجرام أنه يبدأ بأحدث المشاركات حسبما نقل موقع The verege، قال المتحدث باسم إنستجرام ، سين كيم ، لموقع The Verge في رسالة بريد إلكتروني أن "قائمة المفضلة الخاصة بك خاصة بك ولن تكون مرئية لأى شخص آخر" ، والتي نأمل أن تمنعها من أن تصبح ساحة معركة اجتماعية مثل أفضل ثمانية ميزة في Myspace.

وقال رئيس إنستجرام آدم موسيري: "بمرور الوقت ، سنضيف المزيد من التوصيات إلى خلاصتك بناءً على اهتماماتك". "يبدو هذا وكأن الخلاصة الافتراضية الرئيسية ستبدأ في الحصول على المزيد من المحتوى من الأشخاص الذين لا أتابعهم (وهي بالضبط الشكوى التي واجهها الكثير من الأشخاص مع الإصدار الحالي من الخلاصة).

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