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إنجلترا تستضيف سويسرا وديا اليوم استعدادا لكأس العالم

26 آذار / مارس 2022 09:14

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يحتضن استاد "ويمبلي"، فى السابعة والنصف مساء اليوم، السبت، مباراة ودية تجمع بين منتخب إنجلترا ضد سويسرا فى إطار لقاء ودى استعداداً لنهائيات كأس العالم 2022، بعدما تأهل الثنائي بالفعل إلى البطولة القارية الأكبر فى العالم.

وكان منتخب إنجلترا قد نجح فى تحقيق فوز كبير على حساب سان مارينو فى آخر مواجهة رسمية خاضها بالجولة العاشرة والأخيرة من مرحلة المجموعات فى تصفيات كأس العالم، والتى انتهت لصالحه 10-0، حيث تعتبر هذه أكبر النتائج التى تم تحقيقها خلال دور المجموعات فى تلك التصفيات بين المنتخبات.

من جانب آخر، يدخل منتخب سويسرا اللقاء مدركاً تماماً أن الخصم قوى وليس سهلا، وعلى الرغم من أن اللقاء ودى بينهما إلا أنه يسعى للظهور بشكل جيد وبصورة إيجابية.

وخاض المنتخب السويسري آخر لقاءاته امام منتخب بلغاريا في تصفيات كأس العالم ونجح في الفوز والتغلب عليه بنتيجة أربعة أهداف دون رد.

ويستعد منتخب إنجلترا لخوض مباراة ودية أخرى هذا الأسبوع، حيث يلتقي بمنتخب ساحل العاج، يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب إنجلترا خسر نهائي اليورو الماضي أمام منتخب إيطاليا، بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

وجاءت قائمة إنجلترا لمواجهة سويسرا وكوت ديفوار الوديتين كتالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون)، نيك بوب (بيرنلي)، آرون رامسدال (أرسنال).

الدفاع: ترينت ألكسندر-أرنولد (ليفربول)، كونور كوادي (ولفرهامبتون واندررز)، مارك جويهي (كريستال بالاس)، ريس جيمس (تشيلسي)، هاري ماجواير (مانشستر يونايتد)، تيرون مينجز (أستون فيلا)، لوك شو (مانشستر يونايتد)، جون ستونز (مانشستر سيتي)، بن وايت (آرسنال).

الوسط: جود بيلينجهام (بوروسيا دورتموند)، كونور جالاجر (كريستال بالاس)، جوردان هندرسون (ليفربول)، ماسون ماونت (تشيلسي)، ديكلان رايس (وست هام يونايتد)، جيمس وارد-براوز (ساوثهامبتون).

الهجوم: تامي أبراهام (روما)، جاك جريليش (مانشستر سيتي)، فيل فودين (مانشستر سيتي)، هاري كين (توتنهام هوتسبير)، بوكايو ساكا (أرسنال)، إميل سميث رو (آرسنال)، رحيم سترلينج (مانشستر سيتي).

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