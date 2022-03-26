طريقة تفعيل ميزة إعادة توجيه المكالمات على هاتفك الأندرويد



يمكن لمستخدمي أندرويد إعادة توجيه مكالماتهم الواردة إلى رقم ثانوي، حيث تبين أن ميزة إعادة توجيه المكالمات مهمة لأسباب مختلفة، وعادةً ، قد ترغب في وصول المكالمات إلى الهاتف الذي تستخدمه ، ولكن هناك مواقف معينة تريد فيها إعادة توجيه مكالماتك إلى Google Voice أو رقم آخر.



وفي حال كنت مسافرًا ، يمكن أن يساعدك إعداد إعادة توجيه المكالمات على جهاز أندرويد الخاص بك على تجنب رسوم تجوال المكالمات حيث ستتمكن من إعادة توجيه جميع المكالمات إلى هاتف منزلك أو رقم Google Voice أو رقم محلي.



و يمكنك أيضًا استخدام هذه الميزة لتجنب الإزعاج أثناء إجازاتك، ومن السهل جدًا إعداد إعادة توجيه المكالمات على معظم أجهزة أندرويد طالما أن خطتهم الخلوية تدعم الميزة، ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن جميع أجهزة أندرويد ليس لديها نفس الإعدادات والقوائم.

وقد تختلف واجهة مستخدم أندرويد باختلاف الشركات المصنعة ، لذلك قد تختلف بعض الخطوات حسب الهاتف الذي تستخدمه، حيث تم استخدام هاتف أندرويد يعمل بنظام أندرويد 11 لتوفير التعليمات. اتبع الدليل التفصيلي هنا لتمكين إعادة توجيه المكالمات على جهاز أندرويد الخاص بك.



1. انتقل إلى تطبيق الهاتف على جهازك

2. اضغط على زر القائمة ثلاثية النقاط في الزاوية اليمنى العلوية من شاشتك

3.اضغط على خيار "الإعدادات" من القائمة المفتوحة

4.ابحث عن خيار "حسابات الاتصال" هنا واضغط عليه لفتح "إعدادات الاتصال"

5. اضغط على الخيار الذي يقول "إعدادات إعادة توجيه الاتصال" واختر بطاقة SIM التي تريد تمكين هذه الميزة عليها (فقط لمستخدمي بطاقة SIM المزدوجة)

6. الآن سيُتاح لك خيار اختيار نوع المكالمة (فيديو / صوت) الذي تريد إعادة توجيهه ؛ اضغط على المكالمات الصوتية

7. ستجد هنا خيارات متعددة تشمل - "إعادة توجيه دائمًا" و "عند الانشغال" و "عند عدم الرد" و "عند تعذر الوصول

8. اختر الخيار وفقًا لتفضيلاتك وأدخل الرقم الذي تريد إعادة توجيه مكالماتك إليه واضغط على خيار "تشغيل"

