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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

جوجل تضيف مميزات جديدة لتطبيقها Google Meet

26 آذار / مارس 2022 09:28

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تلقى تطبيق Google Meet تحديثًا جديدًا يضيف ميزة إلغاء الضوضاء إلى التطبيق، حيث قد يبدو هذا بمثابة تحديث صغير ، ولكن على العكس من ذلك ، ستساعد هذه الميزة الجديدة في تحسين تجربة الاجتماع، ولن يحتاج المستخدمون إلى أي تعديلات على إعدادات التطبيق لاستخدام ميزة إلغاء الضوضاء.
 
وسيتمكن المستخدمون من الاستفادة من ميزة إلغاء الضوضاء في Google Meet من خلال الانضمام إلى اجتماع على أجهزة Google Meet محددة، وهذه الميزة متاحة أيضًا لإصدار Google Workspace الخاص بمنظم الاجتماع.
 
ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أنه إذا تم تمكين ميزة إلغاء الضوضاء لدى أي مستخدم ، فستظل نشطة في جميع الاجتماعات بغض النظر عما إذا كان منظم الاجتماع لديه أم لا.
 
وتم تمكين هذه الميزة في بعض حسابات Google Workspace بواسطة مؤسساتهم افتراضيًا، ويمكن لهؤلاء المستخدمين أيضًا استخدام هذه الميزة في الاجتماعات مع أشخاص آخرين من الخارج ، ولكن فقط أثناء ذلك الاجتماع المحدد.
 
الحسابات التي يتم فيها تمكين هذه الميزة الجديدة افتراضيًا لـ Google Workspace هي - Business Standard و Business Plus و Enterprise Essentials و Enterprise Standard و Frontline و Enterprise Plus و Workspace Individual Subscriber.
 
ومع ذلك ، لن يتم تمكين ميزة إلغاء الضوضاء افتراضيًا لحسابات مثل - Education Plus و Teaching and Learning Upgrade.
 
 

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