آبل تصنع iPhone SE من ألومنيوم جديد منخفض الكربون

تحب Apple التباهى بقدرتها على توفير المعادن وهى الآن تقلل التأثير البيئى للمعدن نفسه.

وتقول الشركة إن أحدث إصدار من iPhone SE هو أول منتج مصنوع من الألومنيوم منخفض الكربون "بدرجة نقاء تجارية" على المستوى الصناعى، وفقا لتقرير engadged.

وأنتجت شركة Elysis ومقرها مونتريال ، كندا دفعة لشركة Apple باستخدام عملية صهر خالية من الكربون تعتمد على الطاقة الكهرومائية تنتج الأكسجين بدلاً من غازات الدفيئة.

ولم تذكر الشركتان عدد وحدات iPhone SE التي ستستخدم هذا الألمنيوم، ويعتمد التصميم بشكل واضح على الألومنيوم للإطار ، لكن الجزء الخلفى يهيمن عليه الزجاج الذى يساعد فى الشحن اللاسلكى واستقبال البيانات.

والتطور هو وقت طويل فى المستقبل، وساعدت Apple فى التطوير من خلال فريق استثمارى شمل Alcoa و Rio Tinto والحكومة الكندية وحكومة مقاطعة كيبيك.

واشترت شركة التكنولوجيا أيضًا الدفعة الأولى من الألومنيوم من هذا الاتحاد لإنتاج جهاز MacBook Pro مقاس 16 بوصة اعتبارًا من عام 2019، وقد انخفضت انبعاثات الكربون المرتبطة بالألمنيوم في Apple بنسبة 70% تقريبًا منذ عام 2015 ، وفقًا للشركة.

وتفاخرت شركة Apple بأنها كانت تضخ الأموال بشكل روتينى فى مشاريع مثل هذه من خلال ثلاث "سندات خضراء، ويبلغ مجموعها 4.7 مليار دولار.

وركزت الاستثمارات التى بدأت فى عام 2016 ، على الحد من الانبعاثات وتوفير الطاقة النظيفة، وتأتى الأموال الخاصة بألمنيوم إليسيس منخفض الكربون من سندات عام 2019 لدعم 50 مشروعًا ، بما فى ذلك تلك التي "تخفف أو تعوض" 2.9 مليون طن مترى من ثانى أكسيد الكربون وتؤسس ما يقرب من 700 ميجاوات من الطاقة المتجددة.

وتساعد الجهود في تلميع صورة Apple بقدر ما قد تقلل من المساهمة في تغير المناخ - مثل Samsung والمنافسين الآخرين ، وتريد الشركة تهدئة المشترين القلقين من أن هواتفهم الجديدة قد تسبب ضررًا غير ضرورى.

وسيساعد الاستخدام الأكبر لهذا الألمنيوم الصديق للبيئة شركة Apple على تحقيق هدفها المتمثل في بيع منتجات خالية من الكربون بحلول عام 2030 ، وبالنظر إلى النفوذ الهائل لشركة Apple في السوق فإن تخفيضات الكربون مثل هذه يمكن أن يكون لها تأثير ملموس.