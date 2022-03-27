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أخبار » الرياضة و الملاعب

7 مباريات قوية فى انتظار برشلونة خلال شهر أبريل المقبل

27 آذار / مارس 2022 08:08

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يخوض فريق برشلونة الإسباني، تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز، عدداً من المواجهات الصعبة على مستوى مسابقة الليجا وبطولة الدوري الأوروبي خلال شهر أبريل المقبل. ويحتل برشلونة المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، متأخرًا بفارق 12 نقطة عن ريال مدريد المتصدر برصيد 66 نقطة.

كما سيواجه البارسا نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني فى الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وإليكم 7 مواجهات قوية تنتظر برشلونة خلال شهر إبريل القادم كالتالى:

برشلونة X إشبيلية – 3 أبريل (الجولة الـ 30 – الليجا)

آينتراخت فرانكفورت X برشلونة – 7 أبريل (ذهاب دور الـ 8 – الدوري الأوروبي)

ليفانتي X برشلونة – 10 أبريل (الجولة الـ 31- الليجا)

برشلونة X آينتراخت فرانكفورت – 14 أبريل (إياب دور الـ 8 – الدوري الأوروبي)

برشلونة X قادش – 17 أبريل (الجولة الـ 32 – الليجا)

ريال سوسيداد X برشلونة – 20 أبريل (الجولة الـ 33 – الليجا)

برشلونة X رايو فاليكانو – 24 أبريل (الجولة الـ 34 – الليجا).

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