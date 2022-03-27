منتخب هولندا يتخطى الدنمارك برباعية وديا وإريكسن يسجل

حقق منتخب هولندا فوزا كبيرا على نظيره منتخب الدنمارك بنتيجة 4- 2، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء السبت، على ملعب "يوهان كرويف"، في إطار استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2022 في نهاية العام الجارى.

تقدم المنتخب الهولندى بالهدف الأول عن طريق ستيفن بيرجوين من ضربة رأسية قوية فى الدقيقة 16، وأدرك منتخب الدنمارك هدف التعادل سريعا عن طريق يانيك فيسترجارد من ضربة رأسية فى الدقيقة 20.

وأعاد ناثان أكى التقدم لمنتخب الطواحين الهولندية فى الدقيقة 29 من ضربة رأسية، وعزز ممفيس ديباى من تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثالث من ركلة جزاء فى الدقيقة 37 من ركلة جزاء.

وفى الشوط الثانى، نجح النجم كريستيان إريكسن فى تقليص النتيجة لمنتخب الدنمارك بتسجيله الهدف الثانى من تسديدة رائعة، فى الدقيقة 47، بعد دخوله بديلا مع بداية الشوط الثانى، فى ظهور الأول بعد تعافيه من الازمة القلبية التى تعرض لها خلال مواجهة فنلندا ضمن منافسات يورو 2020.

واختتم ستيفن بيرجوين رباعية هولندا فى الدقيقة 71 من زمن المباراة.

وغاب لويس فان جال، المدير الفني لمنتخب هولندا، عن قيادة الفريق في مواجهة الليلة، بعدما أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم إصابته بفيروس كورونا يوم الثلاثاء الماضى.

ونجح منتخب هولندا فى التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2022، بعد تصدره المجموعة السابعة برصيد 23 نقطة، فيما وصل المنتخب الدنماركى بعد تصدره المجموعة السادسة بدون تلقى أى هزيمة.

ويخوض منتخب الطواحين الهولندية مواجهة ودية قوية مساء الثلاثاء المقبل، أمام نظيره المنتخب الألماني، ضمن الأجندة الدولية الحالية.