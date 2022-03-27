كيفية تغيير حجم خط محادثات واتس آب على هاتفك الأندرويد



قد يكون استخدام الهاتف الذكي أمرًا صعبًا في بعض الأحيان خاصة مع الخطوط الصغيرة، ولتسهيل تجربة الهاتف الذكي على العينين، يأتي كل هاتف تقريبًا مزودًا بخيار إعداد يسمح للمستخدمين بتغيير حجم الخط في هواتفهم الذكية، ومع ذلك، لا يؤثر حجم الخط المحدد في إعدادات الجهاز على حجم الخط في محادثات واتس آب.



لتجنب مثل هذه المشكلات، يوفر واتس آب خيارًا يسمح للمستخدمين بتغيير حجم خط تلك الدردشات. هذه الميزة سهلة الوصول إليها ويمكن العثور عليها في إعدادات واتس آب. لمعرفة كيفية تغيير حجم الخط في واتس آب ، يمكنك اتباع الخطوات التالية:



1. افتح تطبيق واتس آب على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام Android.

2. اضغط على أيقونة "النقاط الثلاث" في الزاوية اليمنى العليا من الصفحة.

3. اضغط على الإعدادات.

4. من القائمة ، اضغط على الدردشات.

5. ضمن إعدادات الدردشة ، انقر فوق حجم الخط.

6. يمكنك الاختيار من بين ثلاثة خيارات - صغير ، متوسط ​​، كبير.



يطرح واتس آب تحديثات بميزات جديدة وإصلاحات للأخطاء بانتظام لتطبيقه على العديد من الأنظمة الأساسية، وعلى الرغم من أن التطبيق يعمل بطريقة مشابهة تمامًا لمستخدمي iOS و Android و Windows ، إلا أن هناك بعض الميزات المتوفرة فقط لمستخدمي أندرويد، ويعد خيار تغيير حجم الخط أحد الأمثلة.

وحاليًا ، يتوفر خيار تغيير حجم الخط في محادثات واتس آب فقط للهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android ولم تكشف الشركة عن أي تفاصيل حول موعد توفر الميزة لمستخدمي Apple iPhone.

