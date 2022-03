طريقة العثور على جهاز iPhone المفقود حال إيقاف تشغيله

يحتوي جهاز iPhone الخاص بك على سر خفي يسمح بالعثور عليه حتى إذا كان مغلقًا، لذلك لا داعي للذعر إذا فقدت جهازك، حيث طرق للعثور عليه إذا فقدته في المنزل ، أو حتى إذا كان بعيدًا.



إذا نسيت جهاز آيفون الخاص بك في المكتب ، فإن تطبيق Find My Phone يجعل من السهل تتبع الجهاز على الخريطة.



يعمل هذا حتى إذا كان الجهاز مغلقًا.



ذلك لأن آبل قامت ببناء تقنية Urtla Wideband في بعض طرز آيفون الحديثة حسبما نقل موقع TheSun.



لذا فإن أجهزة آيفون أو آبل الأخرى التي كانت قريبة من الهاتف ستقوم بـ "اختبار الاتصال" على شبكة Find My من آبل.



كل ما تحتاجه هو أن يكون شخص ما لديه جهاز آبل قد تحرك بالقرب من iPhone ، وسيظهر على الخريطة - حتى إذا كان مغلقًا.



ومع ذلك لن يكون جهاز آيفون الخاص بك قابلاً للتتبع إلا من خلال هذه الطريقة إذا كان يحتوي على تقنية UWB بداخله.

تشمل النماذج المدعومة:



آيفون 11

آيفون 11 برو

آيفون 11 برو ماكس

آيفون 12 ميني

آيفون 12

آيفون 12 برو

آيفون 12 برو ماكس

آيفون 13

آيفون 13 ميني

آيفون 13 برو

آيفون 13 برو ماكس



لتمكينها عليك الانتقال إلى "الإعدادات" ، ثم النقر فوق اسمك ثم اختيار "العثور على My".



اضغط على Find My iPhone وقم بتشغيل Find My iPhone.



لكن إذا كان هاتفك مدفونًا تحت كومة من الأشياء فقد لن تكون الخريطة جيدة.



ولحسن الحظ يتيح لك iCloud "اختبار اتصال" هاتفك ، مما يجبره على إصدار إنذار سريع - مما يساعدك على تعقبه.



طريقة أخرى قد تعد الأسهل لمالكي Apple Watch: ما عليك سوى التمرير لأعلى على شاشة ساعتك، ثم النقر فوق الزر الذي يشبه iPhone مع وجود موجات صوتية منه.



بدلاً من ذلك يمكن لأي شخص لديه أداة أخرى من آبل - مثل آيفون أو آيباد أو آيباد تتش - تنزيل تطبيق Find My Phone.



بمجرد تثبيت التطبيق، انقر فوق iPhone الذي فقدته، ثم اضغط على زر "تشغيل الصوت".

سيؤدي ذلك إلى إجبار آيفون على إصدار ضوضاء، حتى لو كان في الوضع الصامت.



إذا لم يكن لديك أجهزة آبل أخرى، فإن خيارك الأفضل التالي هو تسجيل الدخول إلى رابط آى كلاود.



يمكنك الوصول إلى ميزة Find My iPhone وتشغيل الصوت على iPhone.



يعد استخدام Find My iPhone ميزة مفيدة للغاية - حتى بصرف النظر عن نظام ضوضاء iPhone.



يمكنك أيضًا استخدامه لتحديد موقع الأجهزة المفقودة على الخريطة ، وهو أمر رائع لتتبع الهواتف المفقودة أو المسروقة.



من الممكن أيضًا مسح جهاز iPhone الخاص بك عن بُعد - أو أي أداة أخرى من Apple - لمنع اللصوص من الحصول على معلوماتك أو ملفاتك.