وكالة الرأي الفلسطينية فلسطين تفوز بمقعد بالاتحاد العربي للاسكواش وكالة الرأي الفلسطينية تصفيات مونديال 2022: كندا تحسم بطاقة تأهلها الى النهائيات لأول مرة منذ 1986 وكالة الرأي الفلسطينية العلماء يبتكرون دواء فريداً لعلاج السكري والسمنة وكالة الرأي الفلسطينية كاميرا في مصعد توثق هجوم كلب شرس على صاحبته وكالة الرأي الفلسطينية مع تقلبات الطقس وفصل الربيع.. تعرف على أفضل الأطعمة الصحية وكالة الرأي الفلسطينية أفضل 5 تمارين رياضية لكبار السن.. منها المشى وكالة الرأي الفلسطينية 7 فوائد صحية لتناول الجرجير .. يدعم المناعة وصحة العظام وكالة الرأي الفلسطينية 88 يومًا على مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية ما هي الدول والمدن التي قد تختفي لدى ارتفاع منسوب مياه البحر؟ وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 15 مواطنًا بالضفة
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

تطوير تقنية جديد لتفتيت حصى الكلى بالموجات فوق الصوتية

29 آذار / مارس 2022 08:21

تطوير تقنية جديد لتفتيت حصى الكلى بالموجات فوق الصوتية
تطوير تقنية جديد لتفتيت حصى الكلى بالموجات فوق الصوتية

طورت دراسة جديدة علاجا أقل إيلاما في تفتيت حصوات الكلى وبسرعة أكبر من العلاجات الحالية، عن طريق موجات فوق صوتية منخفضة السعة وعالية التردد.

وبحسب الدراسة التي طورها جوناثان هاربر من جامعة واشنطن في سياتل وزملاؤه يمكن أن تؤدي الموجات فوق الصوتية إلى تفتيت حصوات الكلى في غضون 10 دقائق، مما قد يوفر طريقة أسرع وأقل إيلاما لتمرير الحصوات في البول دون جراحة، و أطلق على هذه الطريقة تفتيت الحصوات بموجة انفجارية (BWL).

وحصوات الكلى عبارة عن بلورات تتكون عندما تتجمع الفضلات في الدم في الكلى، ويمر بعض الناس بهذه الأعراض دون أي إزعاج، ولكن يمكن أن تسبب الحصوات ألما شديدا في البطن إذا علقت في الكلى أو الحالب، وهو الأنبوب الصغير الذي يربط الكلى بالمثانة.

وخضع 19 شخصا للدراسة منهم من تم تجربة التقنية الجديدة BWL عليهم حيث تم تفتيت 25 حصوة بمدة تصل إلى 10 دقائق، وحوالي 90 في المائة من حجم الحصى جزأت، من ما يصل إلى 12 ملم إلى أقل من 2 ملم، أما في التقنية التقليدية SWL، يتم تجزئة حوالي 60 في المائة من الحصى بشكل عام إلى أقل من 4 ملم، ويمكن عادة إخراج جزء يبلغ قطره 4 مم ، ولكن بشكل مؤلم أكثر من الحصوات الصغيرة.

ويقول مطور الدراسة "هاربر": "إن تفتيت الحصى بموجة انفجارية يمكن القيام به دون الحاجة إلى تخدير المرضى".

ويتم علاج حصوات الكلى غالبا عن طريق تفتيت الحصوات بموجة الصدمة (SWL)، والتي تتضمن توصيل موجات فوق صوتية عالية السعة وذات تردد منخفض إلى الحجر لمدة تصل إلى ساعة، وعادة عندما يكون الشخص تحت التخديروفي بعض الأحيان تتطلب وجود حصوات كبيرة إلى الجراحة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مؤسسة "الياسين الدولية" تحصل على عضوية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟