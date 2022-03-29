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و د. دراغمة عضوا بالمكتب التنفيذي

فلسطين تفوز بمقعد بالاتحاد العربي للاسكواش

29 آذار / مارس 2022 09:05

فلسطين تفوز بمقعد بالاتحاد العربي للاسكواش
فلسطين تفوز بمقعد بالاتحاد العربي للاسكواش

 بحضور رئيس الاتحاد الفلسطيني للاسكواش د. عدي دراغمة ورؤساء وممثلي اربعة عشر اتحادا عربيا احتضنت العاصمة المصرية القاهرة يوم امس الاحد إجتماع الجمعية العمومية وانتخابات الاتحاد العربي للاسكواس للسنوات الاربع القادمة، وفازت فلسطين بعضوية الاتحاد العربي ومكتبها التنفيذي ممثلا برئيس الاتحاد د. عدي دراغمة.


وعلى هامش الانتخابات عقد د. دراغمة اجتماعات جانبية مع رؤساء الاتحادات العربية حيث نقل لهم د. دراغمة تحيات اسرة السكواش الفلسطينية ، موجها لهم الدعوة لتنظيم بطولة عربية على ارض فلسطين تقام في مدن القدس والخليل ورام الله وجنين.
وفي نفس السياق أتفق د. دراغمة ورئيس الاتحاد المصري على اقامة معسكر تدريبي متقدم في القاهرة العام الجاري، بجانب دورات تنشيطية للمدربين والحكام،وأبرم دراغمة ايضا تفاهمات مع عدد من رؤساء الاتحادات العربية للنهوض برياضة الاسكواش الفلسطينية.
وتجدر الاشارة الى ان المكتب التنفيذي للاتحاد العربي يتشكل من التالية اسماؤهم: . د. عدي دراغمة- فلسطين، يوسف المالكي- قطر، شهد النجاده – الاردن، إسماعيل الكندي- سلطنة عمان وعمر المرشدي -جمهورية مصر.
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