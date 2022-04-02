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تشيلسي فى مهمة جديدة بالدوري الإنجليزي أمام برينتفورد

02 نيسان / أبريل 2022 09:06

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يستضيف فريق تشيلسي نظيره برينتفورد في الرابعة عصر اليوم ،السبت، على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز 2021 - 2022.
 
ويخوض تشيلسي مباراة برينتفورد رافعا شعار لا بديل عن الفوز للحفاظ على المركز الثالث بالدوري الإنجليزي وضمان المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.
 
ويسعى البلوز إلى الوصول إلى النقطة 62 والاقتراب من ليفربول "الوصيف" ايضًا، بالإضافة إلى التغلب على المشاكل والأزمات الكبيرة التي يواجهها خلال الفترة الأخيرة بسبب قرار بيع النادي.
 
على الجانب الآخر، يسعى برينتفورد إلى الفوز بالمباراة وحسم الثلاث نقاط التي بدورها ستضمن له تقليص الفارق بينه وبين أقرب منافسيه والصعود لمراكز أعلى في البريميرليج.
 
ويحتل تشيلسي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة، وبفارق عشر نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني ، في حين يحتل برينتفورد المركز الخامس عشر في الترتيب برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الرابع عشر.
 
كانت مبارة الذهاب في الدور الأول بين الفريقين انتهت بفوز البلوز بهدفين دون رد أحرزها اللاعب بونتوس جونسون في مرماه، وجورجينهو نجم تشيلسي.
 
وتشهد منافسات الجولة ذاتها بالدوري الإنجليزي مباريات عدة، حينما يلتقي ليدز يونايتد مع ساوثامبتون، وولفرهامبتون مع استون فيلا، وبرايتون مع نورويتش سيتي، ومانشستر يونايتد مع ليستر سيتي، وليفربول مع واتفورد، ومانشستر سيتي مع بيرنلي.
 

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