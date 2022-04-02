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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

إنستجرام يقدم 7 ميزات مراسلة جديدة

02 نيسان / أبريل 2022 09:13

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يعد إنستجرام أحد أشهر منصات التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم، ويستخدمه ملايين الأشخاص يوميًا، ومنذ تكاملها مع Messenger ، كانت المراسلة مجال تركيز رئيسي لمنصة Facebook المملوكة بخلاف مقاطع الفيديو.
 
وفي أواخر العام الماضي، قال رئيس إنستجرام آدم موسيري، إن الشركة ستركز أيضًا على المراسلة، وقال موسيري: "المراسلة هي إحدى الطرق الأساسية التي يتواصل بها الأشخاص عبر الإنترنت ، ونعتقد أن انستجرام يحتاج إلى تبني حقيقة أن المراسلة هي الشكل الأساسي للتواصل".
 
ووفقًا للخطة، أعلنت الشركة الآن عن سبع ميزات مراسلة جديدة تهدف إلى تحسين التجربة العامة لتطبيق انستجرام. أتساءل عن ماهية هذه الميزات ، إليك قائمة لمساعدتك.
 

الرد وأنت تتصفح

باستخدام هذه الميزة ، ستتمكن من الرد على رسالة دون الذهاب إلى صندوق الوارد الخاص بك والخروج من الخلاصة، وقبل ذلك ، لمشاهدة رسالة أو الرد عليها، كان عليك الذهاب إلى البريد الوارد وترك موجز ويب أو المنشور الذي كنت تشاهده.

شارك الوسائط بسرعة أو أكثر مع الأصدقاء

تتيح لك ميزة المشاركة السريعة مشاركة أي صورة أو مقطع فيديو أو مقطع سريع مع جهات الاتصال التي تتفاعل معها بشكل متكرر. تم دمج الميزة في مفتاح الإرسال الذي يمكن رصده أسفل كل منشور على انستجرام، وكان متاحًا بالفعل للعديد من مستخدمي انستجرام حتى قبل الإعلان.

معرفة من المتصل

في الجزء العلوي من بريدك الوارد ، يمكنك معرفة من يمكنه الدردشة مجانًا في تلك اللحظة، وستكون واجهة المستخدم وتصميم البريد الوارد مشابهة تمامًا لبرنامج Facebook Messenger.

تشغيل ، وقفة ، وإعادة التشغيل 

سيتمكن مستخدمو انستجرام الآن من مشاركة معاينة مدتها 30 ثانية لأغنية من Apple Music و Amazon Music و Spotify مع أصدقائهم، وسيتمكن المتلقي من سماع المعاينة مباشرة من نافذة الدردشة.

إرسال الرسائل بهدوء

ستسمح الميزات للمستخدمين بإرسال الرسائل دون إخطار الأصدقاء في وقت متأخر من الليل أو عندما يكونون مشغولين عن طريق إضافة "silent" في رسالتك، وباستخدام هذه الميزة ، يمكنك التواصل دون الحاجة إلى القلق بشأن إرسال إشعارات غير مرغوب فيها.

تعاون لإنشاء استطلاع

تقدم الشركة إحدى ميزات الدردشة الجماعية الأكثر شيوعًا في Messenger إلى انستجرام حتى تتمكن من إنشاء استطلاع مباشرةً في الدردشة الجماعية.

موضوع جديد للدردشة

أضاف إنستجرام أيضًا سمة دردشة lo-fi جديدة لجعل محادثاتك أكثر شخصية. تتوفر هذه الميزات الجديدة في بلدان محددة ، وتخطط الشركة للتوسع عالميًا في الأيام المقبلة.
 

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