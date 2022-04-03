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تغيير طفيف على الجهاز الفني لفريق اتحاد خانيونس

03 نيسان / أبريل 2022 08:50

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جدّد مجلس إدارة نادي اتحاد خانيونس البلدي ثقته بالجهاز الفني لفريق كرة القدم، مع إجراء بعض التغييرات عليه، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء السبت في مقر النادي.

وسيواصل تحسين الجبور عمله في منصبه كمديراً فنياً، بينما تم تعيين محمد النجار مدرباً عاماً، وخالد النجار مدرباً مساعداً، ومحمود نصار مدرباً لحراس المرمى.

ويتكون الجهاز الإداري من ( غسان بربخ مديراً إدرياً، وطارق البليشي معالجاً وكلاً من رامي عابدين وإسلام أبو حبيب للعهدة)،عين مجلس الإدارة الكابتن عبد الرحمن الحاج مديراً لملف كرة القدم.

واجتمع المجلس بالجهاز الفني ومدير الكرة، وتمنى التوفيق له فيما تبقى من مباريات لهذا الموسم والمنافسة على اللقب.

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