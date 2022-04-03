تعرف على أفضل ميزات جوجل كروم

بعد أربعة عشر عامًا من إطلاقه لأول مرة ، أصبح الإصدار 100 من جوجل كروم متاحًا الآن للتنزيل، وكانت هناك العديد من الميزات المضافة على طول الطريق والتي شكلت المتصفح بالشكل الذي نعرفه حسبما نقل موقع Digitaltrends.

في عام 2008 كان الكثير من الناس يحصلون على هواتفهم الذكية الأولى، وكانت متصفحات الويب مهمة للغاية.

كان Internet Explorer المتوفى الآن من ميكروسوفت (والذي كان يملك أكبر حصة في السوق) و Mozilla Firefox هما اللاعبان الرئيسيان. بعد ذلك دخلت شركة محرك بحث جوجل إلى الفضاء في عام 2008 وغيرت اللعبة إلى الأبد.

حتى إذا كنت لا تستخدم كروم، فإن العديد من أهم ميزات متصفح الويب الحديث بدأت مع كروم.

هؤلاء هم الذين لا يزال لديهم تأثير على كيفية عمل متصفحات الويب اليوم. إذا كان لديك العديد من أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو أجهزة Mac ، فأنت تعلم أن مزامنة أجهزتك لتتناسب مع بعضها البعض أمر لا بد منه. يعد متصفح الويب جزءًا مهمًا من ذلك ، لأنه يحتوي على كلمات المرور والإشارات المرجعية والمواقع التي تزورها بشكل متكرر.

حسنًا ، عند القيام برحلة إلى حارة الذاكرة ، لن تصدق أن كروم قد تم إطلاقه لأول مرة بدون بعض ميزات المزامنة. أضافت جوجل هذه بشكل مطرد إلى متصفح الويب على مر السنين ، مما ساعدها في أن تصبح الإصدار الحديث الذي تستخدمه.

تمت إضافة مزامنة الإشارات المرجعية عبر أجهزة متعددة لأول مرة في الإصدار 4 من Google Chrome في عام 2010.

وجاءت مزامنة كلمة المرور في عام 2011 مع الإصدار 10 من Chrome في عام 2011 ، ووصلت مزامنة السجل لأول مرة في الإصدار 16 من كروم.

على الرغم من بساطة ميزات المزامنة هذه ، فهي أساس ما لدينا في عام 2022. الآن ، يمتلك جوجل كروم ميزة قائمة القراءة ، مما يتعيح لك حفظ مواقع الويب المفضلة لديك لقراءتها لاحقًا عبر أجهزة كمبيوتر مختلفة ، دون الحاجة إلى إرسال بريد إلكتروني إلى نفسك ربط أو إضافته إلى الإشارات المرجعية الخاصة بك. تمت إضافة مزامنة الإشارات المرجعية عبر أجهزة متعددة لأول مرة في الإصدار 4 من جوجل كروم في عام 2010.

وجاءت مزامنة كلمة المرور في عام 2011 مع الإصدار 10 من كروم في عام 2011 ، ووصلت مزامنة السجل لأول مرة في الإصدار 16 من كروم. على الرغم من بساطة ميزات المزامنة هذه ، فهي أساس ما لدينا في عام 2022.

يمتلك جوجل كروم ميزة قائمة القراءة ، مما يتيح لك حفظ مواقع الويب المفضلة لديك لقراءتها لاحقًا عبر أجهزة كمبيوتر مختلفة ، دون الحاجة إلى إرسال بريد إلكتروني إلى نفسك ربط أو إضافته إلى الإشارات المرجعية الخاصة بك.