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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

تطبيق تويتر يتوقف عن العمل على أيفون 6

03 نيسان / أبريل 2022 09:21

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أطلقت منصة تويتر تحديثًا جديدًا لتطبيقها على منصة iOS، والذي وفر العديد من المميزات للتطبيق، لكن في نفس الوقت، وبحسب موقع Tech Radar فإن التحديث الأخير أنهى دعم نظام التشغيل iOS 12، حيث أصبح التطبيق بعد التحديث الأخير يتطلب نسخة iOS 14 أو أحدث منها لكي يعمل على هواتف آيفون.
 
ويعني هذا التحديث أن هواتف آيفون 6 لن تستطيع الدخول إلى تويتر لأنها لا تدعم أنظمة التشغيل الأحدث من iOS 12، وقد اشتكى عدد من مستخدمي هواتف آيفون 6 من عدم توفر الكثير من المزايا على هواتفهم بعد التحديث الأخير. وأوضح مستخدمو نظام iOS 12 أنهم ما زالوا قادرين على رؤية التغريدات في شريطهم الزمني، ولن بقية التطبيق لم يعد يعمل بشكل صحيح.
 
ولحسن حظ هؤلاء المستخدمين أصحاب آيفون 6، لم تفقد هواتفهم القدرة كلياً على الدخول إلى منصة تويتر، بل فقدت الدخول من خلال التطبيق فقط، حيث يمكنهم الوصول إلى الخدمة من خلال المتصفح، لأن نسخة الويب ما تزال تعمل دون مشاكل، ولكن هذا ليس حلاً مثالياً بل بديلاً لتجربة التطبيق الكامل.
 
وذكر التقرير إن 2% من مستخدمي آيفون ما زالوا يستخدمون نسخة من نظام التشغيل أقدم من iOS 14 المطلوبة لتشغيل تطبيق تويتر، وفقاً للبيانات المقدمة من أبل.
 

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