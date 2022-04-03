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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

كيف تشاهد قصص إنستجرام بشكل مجهول دون رؤيتك

03 نيسان / أبريل 2022 09:24

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عندما تفتح قصة شخص ما على "إنستجرام" فإنها تظهر صاحب الحساب حتى لو لم يكونوا أصدقاء، لكن هناك عدة طرق يمكنك من خلالها إلقاء نظرة خاطفة دون أن يتم اكتشافك.

إليك كيفية القيام بذلك بحسب موقع ذي صن.

قم بتشغيل وضع الطيران

افتح التطبيق بحيث يتم تحميل أحدث القصص مسبقًا على هاتفك.

ثم قم بتشغيل وضع الطيران.

سيسمح لك ذلك بمشاهدة القصص بشكل مجهول.

فقط تأكد من إغلاق التطبيق بمجرد الانتهاء حتى لا يسجل أنك شاهدته.

استخدم حساب بديل

يختار بعض الأشخاص أن يكون لديهم حساب ثانٍ مجهول الهوية على إنستجرام.

هذا يعني أنه يمكنك أيضًا النقر فوق القصص دون أن يعرف الناس من أنت.

إذا كان لديهم حساب ثانٍ فسيتعين عليك أن تكون صديقًا للشخص إذا كان حسابه خاصًا.

استخدم عارض قصص  إنستجرام

هناك العديد من المواقع التي تجلب لك كل القصص.

مرة أخرى يجب أن يكون الحساب عامًا حتى يعمل.

يظهر بحث جوجل الكثير أيضًا.

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