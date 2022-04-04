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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

عمانية تبتكر سواراً ذكياً يقيس الجهد العضلى

04 نيسان / أبريل 2022 08:26

عمانية تبتكر سواراً ذكياً يقيس الجهد العضلى
عمانية تبتكر سواراً ذكياً يقيس الجهد العضلى

ابتكرت عمانية سواراً ذكياً لقياس الجهد العضلي، ويعد هذا الابتكار بديلًا للأجهزة الطبية القديمة المُستخدمة، وفقا لتقرير البيان الاماراتيه. ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، قالت المبتكرة العمانية خولة بنت علي العامرية اليوم الأحد: "يحتوي الابتكار على نوعين من الحساسات  piezo الذي يعمل أثناء حركة عضلات الرقبة فيصدر ذبذبات مختلفة أثناء الشرب والأكل والتحدث، ويستطيع الفرد معرفة كمية الماء المستهلك، بينما يعمل حساس EMG على قياس الإشارات العصبية المرسلة للعضلات ليُعطي قراءات للنشاط العضلي والوقت والجهد".

 

وأضافت أنه  يتم ربط كل الحساسات بجهاز الهاتف (الأندرويد أو الويندوز) بواسطة البلوتوث أو USB ويتم تحليلها باستخدام نظام رياضي . وأفادت بأنّ فكرة الابتكار بدأت منذ إعلان مجلس البحث العلمي عن مسابقة الجدران المتساقطة، كونها مهتمة بمجال البحث العلمي والتطوير، مشيرة إلى أنها بحثت عن بعض الأفكار التي تقودها  للتقدم خاصة فى المجال الرقمى.

 

وأشارت إلى أنه فى بعض المستشفيات يتم استخدام جهاز سلكي لقياس الجهد العضلي ويتم تحليله بواسطة حاسوب كبير، وجاءت الفكرة باستبداله بسوارٍ يحتوي على الحساسات المستخدمة نفسها ولكن بطرق حديثة.

وأوضحت أنّ الهدف من هذا الابتكار هو قياس الجهد العضلى والتنبؤ بالكمية التقريبية للماء والأكل المستهلك ، متمنية أن يصل السوار الذكي لجميع الأشخاص المهتمين بتقوية عضلاتهم في مجال الرياضة، والأبحاث الطبية، والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل.

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