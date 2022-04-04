افتتاح بطولة الشيخ القائد أحمد ياسين الرمضانيّة

استهلت أندية الصداقة من الممتازة، وخدمات خانيونس، وخدمات البريج، وبيت حانون الأهليّ، من الدرجة الأولى، مشوارها في بطولة الشيخ الشهيد أحمد ياسين الكرويّة، الرمضانيّة بالفوز على نظيراتها التفاح، وخدمات النصيرات، والأقصى والأهليّ الفلسطينيّ، فيما انتهت مباراة شباب جباليا وجاره نماء بالتعادل السلبيّ.

وتقام البطولة برعاية المجلس الأعلى للشباب، بالشراكة مع المركز الثقافيّ الماليزيّ، بتنظيم اتحاد الكرة.

وقد أقيمت مراسم افتتاح البطولة على ملعب فلسطين الدوليّ، والتي شهدت مباراة الصداقة والتفاح، بحضور سعيد أبو سلطان المدير العام بالمجلس الأعلى، وشادي سالم مدير المركز الماليزيّ، ود. عبد الخالق العف، ود. نعيم بارود ممثلا مؤسسة الياسين الدوليّة، وعماد التتري ممثل اتحاد الكرة، وعدد من أنجال الشيخ ياسين وعاطف حمادة رئيس نادي التفاح، وعبد الرحمن حمدان عضو نادي الصداقة، وجماهير حاشدة.

ففي افتتاح المجموعة الثانية، في فرع غزة والشمال، فاز الصداقة على التفاح، بنتيجة 4-1، سجلها النجم ميسرة البواب- ثنائية من ركلتي جزاء، وعمر بلح، ومدافع التفاح تامر الترامسي خطأ في مرماه، وشهد اللقاء إهدار خالد هنية ركلة ثالثة للصداقة، وللتفاح حازم المصري.

حكم اللقاء: عبد الله أبو عشيبة للساحة، وساعده محمد اليازجي، ورشيد حمدونة، والدولي سامح القصاص.

وفي المجموعة الأولى، حقق خدمات خانيونس فوزًا كبيراً على خدمات النصيرات، بنتيجة 4-3، على ملعب رفح البلديّ، سجل الرباعية في الشوط الأوّل علاء البيوك- ثنائية، وعبد المجيد أحمد، وعبد الله قفه، وشهد الشوط إهدار النصيرات ركلة جزاء سددها ماجد صيدم. وفي الشوط الثاني، أحرز النصيرات ثلاثية دون أن يتمكن من التعادل، عبر خالد النجار-ثنائية، ومحمد جودة.

حكم اللقاء: محمود جرغون للساحة، وساعده الدوليّ فادي السمهوري، ومحمد بدر، ويوسف قشطة رابعًا.

في ذات المجموعة، قلب خدمات البريج تأخره إلى فوز، بنتيجة 2-1 على ملعب الشهيد محمد، تقدم الأقصى عبر بلال أبو قنوفة، ورد بهدفي البريج بهاء الدعالسة، وأحمد الكرنز.

حكم اللقاء: بدر العطار للساحة، وساعده أمجد العطار، وعبد الرحمن زقوت، ومحمود أبومصطفى رابعاً.

وفي المجموعة الثالثة، فاز بيت حانون الأهلي على الأهلي، بنتيجة 2-1 على ملعب بيت لاهيا، سجلهما وجدي عودة، ومحمد الرخاوي، وللأهلي محمد شبير.



حكم اللقاء: عاهد المصري للساحة، وساعده محمد درابيه، ومحمد ميّ، وعمر الكيلاني رابعًا.

وفي ذات المجموعة، تعادل شباب جباليا ونماء سلباً على ملعب بيت حانون البلديّ.

حكم اللقاء: هلال شبات للساحة، وساعده محمد الزعانين، وفراس الزعانين، ومحمد الحسني رابعًا.

مباريات الاثنين

ويلتقي يوم الاثنين، في الأولى غزة الرياضيّ وخدمات الشاطئ على ملعب فلسطين الدوليّ، وفي الثالثة يلاقي شباب رفح من الممتازة شباب الزوايدة من الأولى على ملعب خانيونس البلديّ، وفي افتتاح المجموعة الرابعة يلاقي اتحاد بيت حانون من الممتازة المجمع الإسلاميّ من الأولى على ملعب بيت حانون البلديّ.