برشلونة يخطف الوصافة من إشبيلية بهدف بيدري الرائع

سجل الشاب الواعد بيدري هدفًا رائعًا ليقود برشلونة للفوز 1-صفر على ضيفه إشبيلية ويسقطه عن وصافة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك ضمن منافسات المرحلة الثلاثين الاحد.

ورفع برشلونة رصيده الى 57 نقطة متقدمًا بفارق الاهداف عن كل من أتليتكو مدريد الثاني وإشبيلية الذي تراجع الى المركز الرابع، علمًا أن للنادي الكاتالوني مباراة مؤجلة.

إلا أن البلاوغرانا لا يزال يبتعد بفارق 12 نقطة عن غريمه ريال مدريد المتصدر ولا تبدو آماله كبيرة في إمكانية تحقيق المفاجأة والتتويج باللقب، إلا في حال حدوث نتائج غير متوقعة.



وحافظ فريق المدرب تشافي هرنانديس على سجله خاليًا من الهزائم في آخر 14 مباراة في الدوري، وهي أطول سلسلة حاليًا في الدوريات الخمسة الكبرى، وأنهى سلسلة من 15 مباراة من دون خسارة تواليًا لإشبيلية.

واستعد النادي الكاتالوني بأفضل طريقة لمباراته ضد مضيفه أينتراخت فرانكفورت الالماني الخميس في ذهاب الدور ربع النهائي من الدوري الاوروبي “يوروبا ليغ” في مسعاه للقب وحيد محتمل هذا الموسم.

وهيمن برشلونة على مجريات الشوط الاول وهدد مرمى الخصم مرارًا، أولها برأسية للهولندي فرنكي دي يونغ من مسافة قريبة إثر عرضية من الفرنسي عثمان ديمبيليه، علت العارضة (12).



وواصل النادي الكاتالوني سيطرته ووصل في مناسبات عدة الى داخل المنطقة لكن من دون فعالية، وسدد فيران توريس بيمناه من الجهة اليسرى داخل المنطقة، إلا أن الحارس تصدى لمحاولته في أسفل الزاوية اليسرى (39).

وجاءت أخطر فرصة في الشوط الاول في الوقت بدل الضائع، عندما مرر ديمبيليه كرة بينية في العمق الى المهاجم الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ سددها بقوة، أبعدها الحارس المغربي ياسين بونو (45+1).

وبعد أن أنهى الشوط الاول من دون أي تسديدة على المرمى، كاد النادي الاندلسي أن يفاجئ مضيفه بهدف التقدم عبر الارجنتيني إريك لاميلا بتسديدة زاحفة بيسراه من داخل المنطقة تصدى لها الحارس الألماني مارك-أندري تير شتيغن (47).

بعد بداية بطيئة لأصحاب الارض، نجحوا في التهديد مجددًا عبر تسديدة من توريس حولها بونو الى ركنية ليتصدى لرأسية الاوروغوياني رونالد أراوخو الناتجة عنها (63).



وكاد أن يأتي التقدم عبر رأسية للمدافع جيرارد بيكيه لولا نيابة العارضة عن الحارس لإبعاد محاولته (69).

ومع اعتماد إشبيلية على المرتدات ومع ايجاد المساحات، أتيحت فرصة ذهبية للفرنسي أنتوني مارسيال الذي سدد بقوة من داخل المنقطة تصدى لها الحارس (71).

وجاء هدف الفوز بعد دقيقة بفاصل مهاري رائع لبيدري الذي وصلته الكرة الى خارج المنطقة، بعد أن رواغ الكرواتي راكيتيتش، ومن ثم موّه أنه سيسدد قبل أن يراوغ أيضًا البرازيلي دييغو كارلوس، ويسدد بعدها بيمناه زاحفة الى يمين الحارس (72).

وكاد أن يخطف إشبيلية هدف التعادل عندما خرج الحارس الالماني لعرضية شتتها خاطئة لتتهادى أمام البديل السويدي لودفيغ أوغوغستينوس الذي سددها، إلا أن تير شتيغن التقطها في الوقت المناسب (90+2).

عزز ريال بيتيس حظوظه ببلوغ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه الكبير 4-1 على ضيفه أوساسونا، فيما أبقى أتلتيك بلباو على آماله بانتزاع مركز قاري بتغلبه 2-1 على أرضه أمام إلتشي.



ورفع بيتيس رصيده الى 53 نقطة في المركز الخامس، على بعد نقطة من برشلونة.

وعاد النادي الأندلسي الى سكة الانتصارات بعد تعادله في المرحلة السابقة، وسجل له خوانمي ثنائية (34 و45+2)، فيما أضاف البرتغالي ويليام كارفالو (82) والمدافع أليكس مورينو (88) هدفين متأخرين، أما هدف الضيوف الوحيد فسجله الكرواتي أنتي بوديمير (65).



وبعد هزيمة وتعادل في آخر مرحلتين، عاد أتلتيك بلباو الى الانتصارات معززًا آماله بحجز مقعد أوروبي بفوزه على إلتشي.

وسجل هدفي النادي الباسكي أليكس بيرينغر (32) وأسيير فِيّاليبري (86)، فيماأحرز خوسان الهدف الوحيد للضيوف (90+2).

وبات في رصيد بلباو 44 نقطة في المركز الثامن، بفارق أربع نقاط عن ريال سوسييداد السادس الذي يحتل آخر المراكز القارية، علمًا أن الاخير يختتم المرحلة الاثنين ضد ضيفه إسبانيول ولديه مباراة مؤجلة.