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كيفية زيادة سرعة تشغيل رسائل واتس آب الصوتية

05 نيسان / أبريل 2022 08:49

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طرح واتس آب مجموعة من الميزات الجديدة للرسائل الصوتية، ووفقًا لتطبيق واتس آب، ستجعل هذه الميزات الجديدة من السهل على المستخدمين التواصل مع أصدقائهم وعائلاتهم.
 
وكانت معظم هذه الميزات متاحة بالفعل لمختبري الإصدارات التجريبية على منصات Android و iOS، وأعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك، عن الميزات الجديدة، بما في ذلك معاينة الرسائل ومشغل الملاحظات الصوتية العالمية وغيرها، وإحدى الميزات التي يطرحها واتس آب هي خيار التشغيل السريع.
 
وكما يوحي الاسم، تتيح لك الميزة زيادة سرعة تشغيل رسالة صوتية على واتس آب، وتوفر المنصة الآن للمستخدمين خيار تشغيل الرسائل الصوتية بسرعة 1.5x أو 2x والاستماع إليها بشكل أسرع، ولمعرفة كيفية زيادة سرعة تشغيل رسائل واتس آب الصوتية، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
 
1. افتح تطبيق واتس آب على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام Android أو iOS.
 
2. انتقل إلى الدردشة الفردية أو الدردشة الجماعية حيث تريد سماع الرسالة الصوتية.
 
3. قم بتشغيل الرسالة الصوتية التي تريد سماعها.
 
4. اضغط على الزر 1x الجديد في الرسالة الصوتية.
 
5. اختر سرعة التشغيل التي تريدها، سيكون لديك خياران آخران - 1.5x و 2x.
 
وبصرف النظر عن هذه الميزة، يمكن لمستخدمي واتس آب الآن الاستماع إلى رسائلهم الصوتية المسجلة قبل إرسالها، وحتى الآن، لم يكن لدى المستخدمين سوى خيار تسجيل الرسالة الصوتية وإرسالها مباشرةً دون سماعها أولاً، وستعمل الميزة جنبًا إلى جنب مع ميزة الإيقاف المؤقت والاستئناف الجديدة لتسجيل الرسائل الصوتية.
 
 

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