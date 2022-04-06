دي بروين يهدي سيتي الفوز بهدف على أتليتيكو في دوري الأبطال

أحرز كيفن دي بروين هدفا في الشوط الثاني، ليمنح مانشستر سيتي صاحب الأرض الفوز 1-صفر على ضيفه أتليتيكو مدريد في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وتلقى دي بروين تمريرة أرضية من فيل فودن، بعد مشاركته مباشرة، وسدد كرة قوية من مدى قريب داخل شباك يان أوبلاك في الدقيقة 70.

وأحبط فريق المدرب دييجو سيميوني منافسه سيتي طوال الشوط الأول، ودافع بشكل متكتل ومنظم، واعتمد على القليل من الهجمات المرتدة.

ولم يكن بوسع حامل لقب الدوري الإنكليزي ترجمة سيطرته التامة إلى فرص خطيرة، حتى شارك فودن في منتصف الشوط الثاني.

واندفع ثلاثة مدافعين من أتليتيكو نحو فودن قبل أن يرسل كرة أرضية متقنة إلى زميله البلجيكي دي بروين ويأتي الهدف الثمين.

وسيلعب سيتي، الذي خسر في نهائي دوري الأبطال العام الماضي أمام غريمه المحلي تشيلسي، مباراة الإياب في استاد واندا متروبوليتانو مدريد يوم الأربعاء 13 أبريل/ نيسان.

(رويترز)