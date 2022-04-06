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ليفربول يضع قدما في المربع الذهبي بفوزه 3-1 على بنفيكا

06 نيسان / أبريل 2022 09:16

ليفربول يضع قدما في المربع الذهبي بفوزه 3-1 على بنفيكا
ليفربول يضع قدما في المربع الذهبي بفوزه 3-1 على بنفيكا

وضع ليفربول قدما في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه خارج أرضه 3-1 على بنفيكا في ذهاب دور الثمانية اليوم الثلاثاء.

احتاج الفريق الإنكليزي إلى 17 دقيقة ليتقدم عبر المدافع إبراهيما كوناتي من ضربة رأس بعد ركلة ركنية.

وضغط فريق المدرب يورجن كلوب لحسم الانتصار سريعا وضاعف ساديو ماني النتيجة من متابعة لتمريرة رائعة بالرأس من لويس دياز في الدقيقة 34.

وكانت انطلاقة الفريق البرتغالي واعدة بعد الاستراحة وقلص داريو نونييز الفارق من استغلال لخطأ فادح من كوناتي بعد أربع دقائق من انطلاقة الشوط الثاني.

وبحث أصحاب الضيافة عن التعادل لكن الكولومبي دياز، مهاجم بورتو السابق، أحبطهم بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 87.

ويخوض ليفربول لقاء الإياب وسط جماهيره في أنفيلد الأسبوع المقبل.

(رويترز)

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