"الغزال الأسمر" هنرى يتربع على عرش هدافى فرنسا وأرسنال

حفلت منافسات كرة القدم على مدار التاريخ بالعديد من اللاعبين الذين حفروا أسماءهم بحروف من ذهب وحققوا إنجازات وأرقاما قياسية خالدة فى سجلات الساحرة المستديرة وتوجوا بألقاب وبطولات جماعية وجوائز فردية كبرى، ونال هؤلاء النجوم إعجاب وتقدير الجماهير في مختلف أنحاء العالم.

ونستعرض لكم يوميا فى التقرير التالى خلال شهر رمضان المبارك أبرز المعلومات والأرقام القياسية والألقاب فى حياة واحد من أساطير كرة القدم على مر العصور.

يعد النجم الفرنسى تييرى هنرى أحد أفضل المهاجمين فى تاريخ كرة القدم نظرا لمسيرته الحافلة بالألقاب والإنجازات، سواء على المستوى الفردى أو الجماعى مع منتخب بلاده أو الأندية التى لعب بقميصها وأبرزها أرسنال وبرشلونة.