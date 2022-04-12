حلم الدوري الإسباني يعرقل انتقال هالاند إلى مانشستر سيتي

رجحت تقارير صحفية ألمانية أن الدولي النرويجي إيرلينج هالاند يرغب في الانتقال الى ريال مدريد الإسباني، رغم العرض المثير الذي تلقاه من مانشستر سيتي الإنجليزي؛ بسبب رغبته في اللعب بالليجا خلال الموسم المقبل.

ووفقاً لصحيفة "بيلد" فإن هالاند يرغب في الانتقال الى ريال مدريد، على الرغم من العرض الجاد الذي تلقاه مؤخراً من نادي مانشستر سيتي.

وأشار التقرير إلى أن هالاند يرغب في الانتقال إلى الدوري الإسباني على حساب الإنجليزي، وهو الأمر الذي يقرب اللاعب من صفوف الميرنجي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ريال مدريد إلى تخفيض قيمة العمولة التي سيتقاضاها مينو رايولا وكيل اللاعب والتي تبلغ 40 مليون يورو، بالإضافة الى والد هالاند الذي سيتقاضى هو الآخر 30 مليونا.

وأكدت الصحيفة الألمانية الشهيرة أن إدارة نادي ريال مدريد ترفض بشدة العمولة التي حددها الوكيل ووالده لانتقال هالاند إلى الريال الموسم المقبل.

وشددت الصحيفة على أن صفقة هالاند والعمولات المطلوبة تجعل صعوبة انتقاله أمرا في وضع الاعتبار، وهو ما يجعل الريال يفكر جديا في حسم انتقال مبابي إلى الدوري الإسباني على حساب هالاند.

وقالت الصحيفة إنه من المرجح أن يحصل مبابي على مكافأة توقيع أيضًا، قد تصل إلى 100 مليون يورو، بالإضافة إلى 50 مليون يورو كراتب سنوي، وكل ذلك سيشكل عبئا على خزينة الملكي.

وشارك هالاند خلال الموسم الحالي بقميص بوروسيا دورتموند في 23 مباراة سجل خلالها 23 هدفا وصنع 6 آخرين، ولم يحسم صاحب الـ21 عاما مستقبله بعد، لكن لديه شرطا جزائيا بقيمة 75 مليون يورو سيتم تفعيله بداية من الصيف المقبل.

وأكد المدرب الألمانى يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عدم دخول ناديه في صراع للتعاقد مع إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند، والذى يحظى باهتمام ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

وقال مدرب ليفربول، في تصريحات لصحيفة بيلد الالمانية: "لن نقترب من صفقة هالاند، فالأرقام التي يتم ذكرها جنونية، لا علاقة لنا بهذه الأرقام، لا توجد فرصة لليفربول".

وأضاف يورجن كلوب: "بصراحة لا أريد الدخول في هذا السباق، ما يحدث في هذه الصفقة ليس ممتعا على الإطلاق".