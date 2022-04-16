يوفنتوس يستضيف بولونيا بهدف تأمين المركز الرابع بالدوري الإيطالي

يستضيف فريق يوفنتوس نظيره بولونيا في السادسة والنصف من مساء اليوم السبت على ملعب"أليانز ستاديوم، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإيطالي للموسم الجاري 2021-22.

ويتطلع يوفنتوس بقيادة مدربه ماسيمليانو أليجري للفوز بتلك المباراة هذه المباراة لتثبيت نفسه أكثر في المربع الذهبي، حيث يحتاج للظفر بثلاثة نقاط لكي يضمن تقليص الفارق بينه وبين نابولي، وهو أقرب منافسيه وصاحب المركز الثالث في المسابقة.

على الجانب الآخر يتطلع فريق بولونيا لتحقيق الفوز أمام بولونيا لكي يظفر بثلاث نقاط هامة، لكي تساهم في رفع رصيده من النقاط وبالتالي الصعود للمركز الحادي عشر في جدول ترتيب المسابقة.

ويدخل يوفنتوس يوفنتوس تلك المباراة وهو في المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 62 نقطة، بينما يحتل بولونيا المركز الثاني عشر في الترتيب برصيد 37 نقطة.

وأعلن نادي يوفنتوس عن تجديد تعاقد الجناح الكولومبي المخضرم خوان كوادرادو حتى صيف 2023، لتستمر مسيرة الجناح الكولومبي مع السيدة العجوز بعد 262 مباراة في جميع المسابقات بواقع 18274 دقيقة.

كما أعلن اليوفي تجديد عقد حارس الفريق ماتيا بيرين حتى يونيو من عام 2025، وذكر اليوفي في بيانه أن ماتيا بيرين جدد تعاقده مع يوفنتوس، ووفقا للعقد الجديد يستمر حارس المرمي مع النادي حتى 30 يونيو من عام 2025، ليواصل ماتيا بيرين مغامرته بألوان الأبيض والأسود.