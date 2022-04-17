أتلتيكو مدريد يستضيف إسبانيول للحفاظ على المربع الذهبي فى الدوري الإسباني



يستضيف فريق أتلتيكو مدريد نظيره إسبانيول فى الرابعة والربع مساء اليوم، الأحد، على ملعب "ميتروبوليتانو" ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإسباني.



ويسعى أتلتيكو مدريد، بقيادة الأرجنتيني دييجو سيميونى، لاستعادة الانتصارات أمام إسبانيول في مباراة اليوم بعد سلسلة من الإخفاقات خلال الفترة الأخيرة، سواء في الدوري الإسباني أو بطولة دوري أبطال أوروبا.



وودع أتلتيكو مدريد بطولة دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر سيتي في ربع النهائي بعد التعادل السلبي فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء الماضي، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الإياب، حيث كان السيتي تفوق في مباراة الذهاب بهدف دون رد.



ويأمل سيميوني إعادة فريق إلى الطريق الصحيح مجددًا في الدوري الإسباني من أجل التعويض والحفاظ على التواجد في المربع الذهبي، خصوصًا أنه خسر أيضًا في آخر جولة بالمسابقة أمام ريال مايوركا بهدف نظيف.



ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، بعد أن خاض 31 مباراة حقق الفوز في 17 ، وتعادل في 6 ، وخسر 8 ، وسجل لاعبوه 57 هدفًا وتلقت شباكهم 38 هدفًا.



وكان سيميوني حريصا على دعم لاعبي أتلتيكو عقب وداع بطولة دوري الأبطال قائلا في تصريحات إعلامية بعد مباراة مان سيتي:" فخور جدا بالمستوى الذى قدمه اللاعبين في البطولة".



وأضاف:" نحن فخورون بأنفسنا بعد الأداء الذى قدمناه أمام السيتي، وهو ما يجعل الجمهور فخور بنا، وأدركنا أنه يُمكننا منافسة أفضل فريق في العالم".



وتابع: "أبحث دائمًا عن الفوز، بغض النظر عن كيفية تحقيقه، لأنه أهم شيء في كرة القدم، ونأمل التعويض فيما هو قادم من مباريات بالدوري الإسباني الذي سنركز فيه بالمرحلة المقبلة".



على الجانب الآخر، يعاني إسبانيول هو الآخر من سوء في النتائج، ويأمل استعادة والثقة من خلال تحقيق الفوز على حساب أتلتيكو مدريد لتعديل موقفه في جدول ترتيب الدوري الإسباني.



ويحتل إسبانيول المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني وفي رصيده 39 نقطة، بعد أن خاض 31 مباراة، حقق الفوز في 10 ، وتعادل في 9 مباريات ، وخسر 12 ، وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكهم 42 هدفا.

