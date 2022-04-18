الريال يعود من بعيد مجدداً ليخطف فوزاً قاتلاً في إشبيلية ويدنو من اللقب

عاد ريال مدريد المتصدر من بعيد مجدداً وخطف فوزاً قاتلاً على مضيفه إشبيلية 3-2، بعدما كان متخلفاً بهدفين نظيفين بعد 25 دقيقة الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكرر ريال ما حصل معه في منتصف الأسبوع حين كان في طريقه لتوديع مسابقة دوري أبطال أوروبا بتخلفه على أرضه بثلاثية نظيفة أمام تشلسي الإنكليزي حامل اللقب في إياب ربع النهائي، لكنه عاد وسجل هدفين (واحد في الوقت الأصلي وآخر بعد التمديد)، ليواصل مشواره في بطولته المفضلة نتيجة فوزه ذهاباً 3-1.

وبهذا الانتصار الدراماتيكي، أزاح فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مضيفه الأندلسي بعدما بات على بعد 15 نقطة منه ومن غريمه التقليدي برشلونة الذي لعب مباراتين أقل.

واقترب النادي الملكي من استعادة اللقب من جاره اتلتيكو مدريد قبل ثماني مراحل من نهاية الموسم.