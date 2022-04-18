وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي لإقامة شعائر للمستوطنين وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تبحث قياس المؤشرات الصحية الوطنية مع الأمانة العامة وكالة الرأي الفلسطينية ثلاثة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في الأسر وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تعتدي على النساء في محيط مصلى قبة الصخرة وكالة الرأي الفلسطينية 3 إصابات برصاص الاحتلال في رام الله وكالة الرأي الفلسطينية سان جرمان يحسم الكلاسيكو أمام مرسيليا ويقترب من استعادة اللقب وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر كشف تنسيقات السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ وكالة الرأي الفلسطينية اعتقالات خلال مداهمات في الضفة وكالة الرأي الفلسطينية حماس: شعبنا سينتصر في الدفاع عن قبلة المسلمين الأولى وكالة الرأي الفلسطينية الريال يعود من بعيد مجدداً ليخطف فوزاً قاتلاً في إشبيلية ويدنو من اللقب
أخبار » الرياضة و الملاعب

الريال يعود من بعيد مجدداً ليخطف فوزاً قاتلاً في إشبيلية ويدنو من اللقب

18 نيسان / أبريل 2022 09:26

الريال يعود من بعيد مجدداً ليخطف فوزاً قاتلاً في إشبيلية ويدنو من اللقب
الريال يعود من بعيد مجدداً ليخطف فوزاً قاتلاً في إشبيلية ويدنو من اللقب

عاد ريال مدريد المتصدر من بعيد مجدداً وخطف فوزاً قاتلاً على مضيفه إشبيلية 3-2، بعدما كان متخلفاً بهدفين نظيفين بعد 25 دقيقة الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكرر ريال ما حصل معه في منتصف الأسبوع حين كان في طريقه لتوديع مسابقة دوري أبطال أوروبا بتخلفه على أرضه بثلاثية نظيفة أمام تشلسي الإنكليزي حامل اللقب في إياب ربع النهائي، لكنه عاد وسجل هدفين (واحد في الوقت الأصلي وآخر بعد التمديد)، ليواصل مشواره في بطولته المفضلة نتيجة فوزه ذهاباً 3-1.

وبهذا الانتصار الدراماتيكي، أزاح فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مضيفه الأندلسي بعدما بات على بعد 15 نقطة منه ومن غريمه التقليدي برشلونة الذي لعب مباراتين أقل.

واقترب النادي الملكي من استعادة اللقب من جاره اتلتيكو مدريد قبل ثماني مراحل من نهاية الموسم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية المجتمع تنظم محاضرة في السلامة المهنية لقسم السكرتاريا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟