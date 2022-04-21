وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تنفذ المرحلة الثالثة من مشروع "الطرود الغذائية وكالة الرأي الفلسطينية دعوة للاستنفار والاحتشاد لصلاة فجر غدٍ الجمعة بالأقصى وكالة الرأي الفلسطينية المقاومة تُكبد الاحتلال خسارة بقيمة 1.5 مليون دولار أمس وكالة الرأي الفلسطينية القوى الوطنية والإسلامية تستنكر تأخير "أونروا" للإعمار وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تناقش فرص تشغيل خريجي "الدبلوم المتوسط للمهن الصحية" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تتسلم حاويات جديدة لتعزيز قطاع الصحة والبيئة وكالة الرأي الفلسطينية "مزامير" منافسات رمضان القرآنية تُهدى للمسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية العلاقات العامة برفح تُنهي خلافين ماليين بقيمة "7000" دولار وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الإجتماعية تختتم دورة في تعزيز المهارات الحياتية و القيادية وكالة الرأي الفلسطينية حماس: شعبنا يخوض ملحمة بطولية بمواجهة عدوان الاحتلال
أخبار » الرياضة و الملاعب

أرسنال ينعش آمال التأهل لدوري الأبطال بالفوز 4-2 على تشيلسي

21 نيسان / أبريل 2022 09:04

أرسنال ينعش آمال التأهل لدوري الأبطال بالفوز 4-2 على تشيلسي
أرسنال ينعش آمال التأهل لدوري الأبطال بالفوز 4-2 على تشيلسي

فاز أرسنال 4-2 على تشيلسي في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بفضل هدفين من إيدي نكيتياه، لينعش آمال التأهل لدوري أبطال أوروبا بمواصلة ملاحقه جاره اللندني توتنهام هوتسبير اليوم الأربعاء.

وتقدم أرسنال مرتين في الشوط الأول المثير في ملعب ستامفورد بريدج عن طريق نكيتياه، الذي استغل تمريرة خاطئة من أندرياس كريستنسن، وإميل سميث-رو، بينما تعادل تشيلسي في المرتين بواسطة تيمو فيرنر وسيزار أزبليكويتا.

وأعاد نكيتياه التقدم لأرسنال في الدقيقة 57 بعد ارتباك دفاعي من تياجو سيلفا ومالانج سار، لتصبح النتيجة 3-2، حيث لمس الكرة داخل المرمى من مدى قريب.

واختتم بوكايو ساكا الأهداف من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه بعد التعرض لخطأ من أزبليكويتا.

ويأتي أرسنال في المركز الخامس برصيد 57 نقطة، وبفارق الأهداف فقط خلف توتنهام رابع الترتيب.

وبقي تشيلسي ثالثا برصيد 62 نقطة لكنه خاض مباراة واحدة أقل من توتنهام وأرسنال، ولا يزال في طريقه للتأهل إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل.

(رويترز)

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟