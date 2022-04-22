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"صراع النقطة" سمة الدوري الإنجليزي والإيطالي لحسم اللقب

22 نيسان / أبريل 2022 09:30

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تقاسم بطولتي الدوري الإنجليزي ونظيره الإيطالي سمة مشتركة خلال الموسم الحالي وهي صراع النقطة بين الفرع المتصارعة للحصول على اللقب خلال الموسم الحالي 2021-2022 بعد اقتراب المسابقتين من الانتهاء.

وفي الدوري الإنجليزي احتدم الصراع بين الثنائي مانشستر سيتي ونظيره ليفربول على لقب البريميرليج خلال الموسم الحالي حيث يفصل الأول عن الثاني نقطة واحدة فقط.

ويحتل فريق مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 77 نقطة جمعها من الفوز في 24 مباراة والتعادل في 5 وخسارة 3 مواجهات وتسجيل 75 هدفاً وتلقي 22.

ويأتي ليفربول في وصافة ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 76 نقطة جمعها من الفوز في 23 مباراة والتعادل في 7 وخسارة مباراتين فقط وتسجيل 82 هدفاً وتلقي 22.

وفي الدوري الإيطالي يأتي نادي ميلان في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 71 نقطة جمعها من الفوز في 21 مباراة والتعادل في 8 وخسارة 4 مواجهات وتسجيل 58 هدفاً وتلقي 29.

ويأتي في وصافة ترتيب الدوري الإيطالي نادي انتر الغريم التقليدي لميلان برصيد 69 نقطة ويتبقى له مواجهة مؤجلة جمعها من الفوز في 20 مباراة والتعادل في 9 وخسارة 3 مواجهات وتسجيل 68 هدفاً وتلقى 25، ويتبقى له مباراة مؤجلة وفي حال الفوز سيعتلي القمة بفارق نقطة واحدة ونفس الحال حال التعادل سيتواجد في الوصافة بفارق نفس النقطة.

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