برشلونة يكشف تفاصيل إصابة أراوخو أمام ريال سوسيداد



كشف نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي تفاصيل الإصابة التي تعرض لها اللاعب رونالد أراوخو خلال مباراة ريال سوسيداد التي انتهت 1-0 التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب "أنويتا"، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2021-2022.



وقال نادي برشلونة: "لاعب الفريق الأول رونالد أراخو يعاني من إصابة في الركبة اليمنى، هناك حاجة إلى مزيد من الاختبارات لتحديد المدى الدقيق للإصابة".

جاء هدف برشلونة الوحيد عن طريق الجابوني إيريك أوباميانج في الدقيقة 11 من عمر اللقاء برأسية بعدما تلقى عرضية رائعة من جافي حولها بقوة في المرمى. وشهدت المباراة احتساب الحكم 10 دقائق وقت بدل ضائع ما زاد الوقت الإضافى سخونة بين اللاعبين في الفريقين.





ورفع بوسكيتس رصيده إلى 675 مباراة مع برشلونة فى جميع البطولات، ليتجاوز المركز الثالث فى قائمة اللاعبين الأكثر ظهورا بقميص البارسا فى التاريخ والذي كان يتقاسم فيه مع القائد السابق أندريس إنييستا.



بهذه النتيجة تواجد برشلونة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة جمعها من الفوز في 18 مباراة والتعادل في 9 وخسارة 5 مواجهات وتسجيل 61 هدفاً وتلقي 32.



بينما تواجد فريق ريال سوسيداد في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة جمعها من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 10 وخسارة 8 لقاءات وتسجيل 32 هدفاً وتلقي 31.



وتلقى برشلونة ضربة موجعة في الجولة الماضية من "لا ليجا" وذلك بعد الخسارة بهدف دون رد أمام قادش على ملعب "كامب نو"، حيث تجمد رصيده عند 60 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الذي يتربع على عرشه ريال مدريد.

