وكالة الرأي الفلسطينية الجنايات الكبرى تصدر احكاماً بالمؤبد والحبس في قضايا مخدرات وكالة الرأي الفلسطينية جماهير جنين تُشيع جثمان الشهيد لطفي لبدي وكالة الرأي الفلسطينية جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد لبدي من اليامون وكالة الرأي الفلسطينية مظاهرة حاشدة بعمان تطالب بطرد السفير الإسرائيلي وكالة الرأي الفلسطينية 150 الف مصل أدوا صلاة الجمعة الثالثة في المسجد الاقصى وكالة الرأي الفلسطينية مصرع مواطن بصعقة كهربائية في جنين وكالة الرأي الفلسطينية طه: شعبنا يقف سدا منيعا بوجه الاحتلال لحماية الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابين من جنين المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدعو للرباط طيلة العشر الأواخر بالمسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تتسلم أجهزة التراساوند محمولة لأقسام الطوارئ
أخبار » الرياضة و الملاعب

برشلونة يكشف تفاصيل إصابة أراوخو أمام ريال سوسيداد

22 نيسان / أبريل 2022 09:41

11
11


كشف نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي تفاصيل الإصابة التي تعرض لها اللاعب رونالد أراوخو خلال مباراة ريال سوسيداد التي انتهت 1-0 التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب "أنويتا"، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2021-2022.
 
وقال نادي برشلونة: "لاعب الفريق الأول رونالد أراخو يعاني من إصابة في الركبة اليمنى، هناك حاجة إلى مزيد من الاختبارات لتحديد المدى الدقيق للإصابة".
جاء هدف برشلونة الوحيد عن طريق الجابوني إيريك أوباميانج في الدقيقة 11 من عمر اللقاء برأسية بعدما تلقى عرضية رائعة من جافي حولها بقوة في المرمى. وشهدت المباراة احتساب الحكم 10 دقائق وقت بدل ضائع ما زاد الوقت الإضافى سخونة بين اللاعبين في الفريقين.
 
 
ورفع بوسكيتس رصيده إلى 675 مباراة مع برشلونة فى جميع البطولات، ليتجاوز المركز الثالث فى قائمة اللاعبين الأكثر ظهورا بقميص البارسا فى التاريخ والذي كان يتقاسم فيه مع القائد السابق أندريس إنييستا.
 
بهذه النتيجة تواجد برشلونة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة جمعها من الفوز في 18 مباراة والتعادل في 9 وخسارة 5 مواجهات وتسجيل 61 هدفاً وتلقي 32.
 
بينما تواجد فريق ريال سوسيداد في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة جمعها من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 10 وخسارة 8 لقاءات وتسجيل 32 هدفاً وتلقي 31.
 
وتلقى برشلونة ضربة موجعة في الجولة الماضية من "لا ليجا" وذلك بعد الخسارة بهدف دون رد أمام قادش على ملعب "كامب نو"، حيث تجمد رصيده عند 60 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الذي يتربع على عرشه ريال مدريد.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟