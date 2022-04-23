محمد صلاح يزين التشكيل المثالى فى الأسبوع بالدوريات الأوروبية

اختار موقع "هو سكورد" العالمى، النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، في التشكيل المثالى لأفضل لاعبى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى خلال المباريات التى أقيمت فى الفترة من 19 حتى 21 أبريل الجاري بمسابقة الدوري المحلي فى "بيج فايف".

وقاد محمد صلاح ليفربول للفوز على حساب مانشستر يونايتد برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد" في المباراة المؤجلة من الجولة الـ30 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ونجح محمد صلاح، في تسجيل هدفين وصناعة آخر في مواجهة ليفربول ضد مانشستر يونايتد ليساهم في ثلاثة من أصل 4 في المباراة.

وجاء محمد صلاح على رأس التشكيل المثالى فى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى فى الأسبوع الأخير، حيث ضم كل من:

حراسة المرمى:

سيرجيو هيريرا

خط الدفاع:

روبرتسون، لوكاس بيرين، جواو كانسيلو، ناثان كولينز

خط الوسط:

برونو جيمارايش، ديمتري باييه، جوش برونهيل

خط الهجوم:

محمد صلاح، آنخيل دى ماريا، كيليان مبابي