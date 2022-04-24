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ريال بيتيس يرفع كأس ملك إسبانيا للمرة الثالثة في تاريخه

24 نيسان / أبريل 2022 08:24

ريال بيتيس يرفع كأس ملك إسبانيا للمرة الثالثة في تاريخه
ريال بيتيس يرفع كأس ملك إسبانيا للمرة الثالثة في تاريخه

توج ريال بيتيس بلقب بطل كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بفوزه في المباراة النهائية على فالنسيا بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وتقدم ريال بيتيس عن طريق نجمه بورخا إيغليسياس في الدقيقة الـ11.

وعادل فالنسيا النتيجة في الدقيقة الـ30 عن طريق هوغو دورو.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة النهائية التي أقيمت على أرضية ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية بالتعادل الإيجابي 1-1 ليلجأ الفريقان لوقتين إضافيين لم يسفرا عن أي جديد ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت لريال بيتيس بنتيجة 5-4.

وهذه المرة الأولى التي يتوج فيها ريال بيتيس بكأس ملك إسبانيا منذ 17 عاما والثالثة في تاريخه بعد عامي 2005 و1977، في المقابل فشل فالنسيا في إضافة كأس الملك التاسع إلى خزائنه.

 

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